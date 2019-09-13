Дожди и резкое похолодание: какой будет погода в Киеве 14 сентября

14 сентября в Киеве переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ Карпатах ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Трускавце ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Сваляве ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса, в Днепропетровской области +23…+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на пятницу 13-е и выходные.\r\nРанее появился прогноз погоды на первый месяц осени.