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13 сентября 2019, пятница, 14:45 2255
Жизнь 2019-09-13T14:49:30+03:00
Українські Новини
Дожди и резкое похолодание: какой будет погода в Киеве 14 сентября

Дожди и резкое похолодание: какой будет погода в Киеве 14 сентября

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

14 сентября в Киеве переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса, в Днепропетровской области +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на пятницу 13-е и выходные.

Ранее появился прогноз погоды на первый месяц осени.

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