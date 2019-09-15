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15 вересня 2019, неділя, 23:50 4
Америка 2019-09-16T00:00:01+03:00
Українські Новини
Вдома у американця, який проводив аборти, знайшли понад дві тисячі ембріонів

Вдома у американця, який проводив аборти, знайшли понад дві тисячі ембріонів

Залишки понад 2000 ембріонів знайшли в американському штаті Іллінойс у будівлі колишнього лікаря, який проводив аборти, повідомляє "BBC Україна".

Рештки понад 2000 ембріонів знайшли в американському штаті Іллінойс у будинку колишнього лікаря, який проводив аборти. Родина доктора Ульріха Клопфера виявила рештки зародків, оглядаючи будинок лікаря після його смерті 3 вересня.

Доктор Клопфер мав клініку в Саут-Бенді, штат Індіана, яку закрили після відкликання ліцензії у 2016 році.

Його звинуватили у тому, що він не повідомив владі про аборти, які він зробив 13-річній дівчині. Він також не зміг підтвердити присутність медичного персоналу під час процедур.

Лікар, чиї документи свідчать про те, що він був лікарем-остеопатом, розповідав, що ніколи не втрачав пацієнток за 43 роки проведення абортів.

"Жінки вагітніють, чоловіки - ні, - наголосив доктор Клопфер під час слухань, повідомляє New York Times. - Нам потрібно поважати жінок, які приймають рішення, яке вони вважають ліпшим у своєму житті. Я не перебуваю тут, щоб комусь щось вказувати. Я не перебуваю тут, щоб когось судити".

Поліція загалом виявила у будинку рештки 2246 плодів. Розпочато розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими. Також парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів.

Тим часом у Сальвадорі суд виправдав дівчину, засуджену на 40 років позбавлення волі через викидень.

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