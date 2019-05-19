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19 мая 2019, воскресенье, 22:59 169
Америка 2019-05-20T00:45:01+03:00
Українські Новини
Трамп назвал три ситуации, в которых считает аборты допустимыми

Трамп назвал три ситуации, в которых считает аборты допустимыми

Дональд Трамп. Фото: realDonaldTrump/Instagram
Дональд Трамп. Фото: realDonaldTrump/Instagram

Президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к абортам, сказав, что он выступает твердо за право на жизнь, тем самым поддержав американских законотворцев, фактически запретивших недавно аборты в двух штатах - Алабаме и Миссури. Трамп сказал, что он против абортов, за исключением случаев изнасилования, инцеста или серьезных проблем со здоровьем матери, сообщает "Русская служба BBC".

Дональд Трамп, чья позиция по вопросу об абортах менялась за последние годы, хранил молчание вплоть до субботы, когда он внезапно разразился серией твитов, в которых изложил свое видение ситуации.

"Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями - изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", - написал Трамп.

Президент добавил, что некоторые судебные решения, такие как назначение в состав Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано, помогли ужесточить закон об абортах в некоторых штатах.

"Мы очень далеко продвинулись за последние два года с нашими замечательными 105 новыми федеральными судьями (и еще много прибудет) и двумя новыми судьями в Верховном суде... и совершенно новым и позитивным взглядом на вопрос о праве на жизнь", - написал Трамп.

Вопрос прерывания беременности встал чрезвычайно остро после того, как на прошлой неделе в штате Алабама был одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия.

Активисты кампании "За выбор", отстаивающие право каждой женщины самой решать судьбу своей беременности, планируют провести в воскресенье демонстрации протеста против нового закона.

Сторонники запрета в Алабаме говорят, что новый закон может быть заблокирован в суде, однако они надеются, что дальнейшие апелляции приведут в итоге к рассмотрению закона в Верховном суде, где сейчас главенствуют республиканцы-консерваторы.

Как сообщали Українські Новини, парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.

Ранее в Норвегии хотели ограничить аборты и тысячи граждан вышли на протесты.

Также в Киеве прошел протест против запрета абортов.

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