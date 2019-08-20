В Сальвадоре суд оправдал девушку, осужденную на 40 лет лишения свободы из-за выкидыша

О деле Эвелин Эрнандес стало известно после того, как девушку приговорили к 30 годам лишения свободы из-за выкидыша, посчитав, что она сделала аборт. Об этом передает русская служба BBC.

6 апреля 2016 года 18-тилетняя Эвелин, которая на тот момент находилась у себя дома в сельской местности Сальвадора, испытала сильную боль в животе, после чего у нее началось кровотечение. После потери сознания мать отвезла Эрнандес в больницу, где врачи пришли к выводу, что девушка родила. Тело ребенка обнаружили в унитазе, после чего Эвелин была арестована.

Эрнандес неоднократно заявляла о своей невиновности. По ее словам, когда ей было 18 лет, ее изнасиловал член одной из местных преступных банд, но она не знала, что забеременела. Девушка рассказывала, что перепутала симптомы беременности с болями в области живота и что у нее периодически случались кровотечения, которые она принимала за менструацию.

Сначала Эрнандес обвинили в аборте, а позднее обвинение переквалифицировали на убийство при отягчающих обстоятельствах. Прокуроры утверждали, что девушка специально скрывала свою беременность.

В июле 2017 года суд пришел к выводу, что Эрнандес знала о своей беременности, и признал ее виновной. Девушку приговорили к 30 годам тюрьмы, из которых она отсидела почти три года (33 месяца).

В феврале 2019 года Верховный суд Сальвадора отменил обвинительный приговор Эрнандес в связи с отсутствием доказательств ее вины и назначил повторное рассмотрение дела с новым судьей. Девушку освободили из тюрьмы в ожидании пересмотра дела, который начался в июле.

Однако, в ходе повторного разбирательства прокуроры попросили суд назначить девушке еще более суровый приговор, чем в первый раз - 40 лет тюрьмы.

Защита девушки обжаловала решение суда. Адвокаты настаивали на результатах экспертизы, которая показала, что ребенок умер по естественным причинам, а не в результате аборта.

21-летняя Эвелин Эрнандес была оправдана судом Сальвадора. По словам правозащитников это большая победа в борьбе за права женщин в Сальвадоре.

"Слава богу, справедливость восторжествовала. В будущем я собираюсь продолжить учебу и стремиться к достижению своих целей. Я счастлива", - сказала девушка возле здания суда после завершения процесса.

Правозащитная организация Amnesty International назвала решение суда "громкой победой" в борьбе за права женщин в Сальвадоре и призвала власти страны "положить конец позорной и дискриминационной" практике криминализации абортов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее также призывало Сальвадор реформировать законодательство в области абортов.

В Сальвадоре аборты считаются незаконными при любых обстоятельствах. Признанным виновными в совершении аборта грозит в Сальвадоре тюремное заключение на срок от двух до восьми лет.

В ряде случаев, подобных делу Эрнандес, обвинение переквалифицируют на более тяжелую статью об убийстве при отягчающих обстоятельствах, самый минимальный срок наказания по которой составляет 30 лет лишения свободы.

Дело Эрнандес стало первым подобным делом в Сальвадоре, по которому было назначено полное судебное разбирательство.

Ранее женщинам, обвиненным в абортах, смягчали наказание после того, как их длительные сроки заключения признавались "непропорциональными и аморальными", но приговоры им так и не были отменены.

Правозащитники надеются, что дело Эрнандес создаст прецедент, который позволит другим женщинам, попавшим в тюрьму из-за строгих законов Сальвадора против абортов, бороться за отмену своих приговоров.

"Мы можем и будем продолжать борьбу, потому что есть еще обвиняемые женщины, которым срочно необходимо правосудие", - заявила адвокат Эрнандес Берта Мария Делеон.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Сальвадоре отпустили женщину, приговоренную в 2003 году к 30 годам тюрьмы за аборт, спустя 15 лет после вынесения приговора.