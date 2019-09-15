Посаду голови КМДА можуть ліквідувати, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко припускає ліквідацію посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) після того, як Кабінет Міністрів схвалив подання Президента Володимира Зеленського на звільнення з цієї посади Віталія Кличка.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.\r\n"Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому щодо децентралізації, не буде голів ОДА", - сказав депутат.\r\nЗі слів Корнієнка, керівника органу виконавчої влади призначатиме або мер міста за погодженням із Радою, або сам парламент.\r\n13 вересня в Раді зареєстровано законопроект "Про столицю України - місто-герой Київ" під авторством 39 депутатів від "Слуги народу".\r\nТекст законопроекту наразі відсутній на сайті парламенту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" ініціює новий законопроект про столицю, що передбачає поділ посади мера, голови Київської міської державної адміністрації.\r\nТим часом Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, а Богдан заявив, що Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений.