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15 вересня 2019, неділя, 22:14 8
Верховна Рада і партії 2019-09-15T23:30:02+03:00
Українські Новини
Посаду голови КМДА можуть ліквідувати, - Корнієнко

Посаду голови КМДА можуть ліквідувати, - Корнієнко

Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/"Лівий берег"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко припускає ліквідацію посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) після того, як Кабінет Міністрів схвалив подання Президента Володимира Зеленського на звільнення з цієї посади Віталія Кличка.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому щодо децентралізації, не буде голів ОДА", - сказав депутат.

Зі слів Корнієнка, керівника органу виконавчої влади призначатиме або мер міста за погодженням із Радою, або сам парламент.

13 вересня в Раді зареєстровано законопроект "Про столицю України - місто-герой Київ" під авторством 39 депутатів від "Слуги народу".

Текст законопроекту наразі відсутній на сайті парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" ініціює новий законопроект про столицю, що передбачає поділ посади мера, голови Київської міської державної адміністрації.

Тим часом Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, а Богдан заявив, що Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений.

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