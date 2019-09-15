Офіс Президента назвав дату, до якої буде відкрито міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганської (Луганська область), який відновлюють у рамках міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування, буде відкритий до 27 листопада в той час, як Президент Володимир Зеленський заявив, що блокпост на окупованій території демонтовано і розпочато будівництво мосту

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст", - йдеться в ньому.

Наголошується, що вже розміновано 1,25 га ґрунтової дороги в бік лісу, понад 1 га технологічної дороги, 1,37 га з правого боку і 1,35 га з лівого боку вздовж дороги, а також понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 м.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня Президент Володимир Зеленський пообіцяв жителям Луганської області, що зруйнований міст в Станиці Луганській буде побудований протягом місяця.

Зеленський вважає розведення сил і засобів у Станиці Луганській першим кроком для стійкого припинення вогню на Донбасі.

У серпні міст в Станиці Луганській не могли почати відновлювати через блокпост бойовиків. 1 вересня бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.