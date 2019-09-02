Блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован, начато строительство моста, - Зеленский

Блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован, начато строительство моста, - Зеленски

Президент Владимир Зеленский заявляет, что блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован и начато строительство моста.

Об этом он сказал на совещании с силовиками, передают Українськi Новини.

"Есть победы, демонтировали наконец-то на оккупированной территории Сталинцы Луганской блокпост. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал он.

Зеленский поблагодарил представителей украинской стороны, которые занимались этим стратегическим вопросом.

Как сообщали Українськi Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики продолжают саботировать начало восстановления моста в Станице Луганской.



Ранее боевики построили возле моста в Станице Луганской новое сооружение и срывают разведение сил.

Тем временем украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.



В августе в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.