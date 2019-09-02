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  • Блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован, начато строительство моста, - Зеленский
02 сентября 2019, понедельник, 13:37 59
Политика 2019-09-02T13:38:28+03:00
Українські Новини
Блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован, начато строительство моста, - Зеленски

Блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован, начато строительство моста, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской демонтирован и начато строительство моста.

Об этом он сказал на совещании с силовиками, передают Українськi Новини.

"Есть победы, демонтировали наконец-то на оккупированной территории Сталинцы Луганской блокпост. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал он.

Зеленский поблагодарил представителей украинской стороны, которые занимались этим стратегическим вопросом.

Как сообщали Українськi Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики продолжают саботировать начало восстановления моста в Станице Луганской.


Ранее боевики построили возле моста в Станице Луганской новое сооружение и срывают разведение сил.

Тем временем украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

В августе в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

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