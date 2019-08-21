Мост в Станице Луганской могут начать восстанавливать уже завтра: если боевики уберут блокпост

В среду, 21 августа, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона заявила о готовности начать восстановление моста в Станице Луганской и договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика относительно выполнения взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года. Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

По ее словам, на заседании ТКГ была достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия).

Ранее Безсмертный выступил за прекращение работы Украины в ТКГ после гибели 4 военных в ООС до встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).