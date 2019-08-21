подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Мост в Станице Луганской могут начать восстанавливать уже завтра: если боевики уберут блокпост
21 августа 2019, среда, 20:03 20
Политика 2019-08-21T20:03:13+03:00
Українські Новини
Мост в Станице Луганской могут начать восстанавливать уже завтра: если боевики уберут блокпост

Мост в Станице Луганской могут начать восстанавливать уже завтра: если боевики уберут блокпост

В среду, 21 августа, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона заявила о готовности начать восстановление моста в Станице Луганской и договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика относительно выполнения взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года. Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

По ее словам, на заседании ТКГ была достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия).

Ранее Безсмертный выступил за прекращение работы Украины в ТКГ после гибели 4 военных в ООС до встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Больше новостей о: Станица Луганская ТКГ мост в Станице Луганской

Архив
Новости
Мост в Станице Луганской могут начать восстанавливать уже завтра: если боевики уберут блокпост 20:03
Задержание группировки. Фото: Национальная полиция
В трех городах задержаны бандиты группировки, грабившей элитные дома 19:53
ТКГ договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года 19:19
Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7 19:14
Львовский физматлицей получит 1 млн гривен за лучшие результаты на ВНО 18:58
больше новостей
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступает в действие 22 августа 12:57
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
ДТЭК законтрактовал 300 тысяч тонн угля из Южной Америки 12:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok