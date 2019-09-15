На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію

Понад 2 тис. осіб провели провели дозволений владою марш рівності KharkivPride на площі Свободи в Харкові.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Основну частину площі було оточено автобусами та іншими автомобілями поліції, а також металевими огорожами.

Учасники акції проходили на огороджену частину площі через пропускний пункт, організований поліцією. Учасники маршу вишикувалися в колону і пройшли по площі, потім розвернулися і пройшли у зворотний бік.

Учасники колони несли символіку ЛГБТ, плакати з написами: "Наша традиція - це свобода", "Безпека, рівність, ХарківПрайд", "Бути геєм - абсолютно нормально" і інші.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Вони скандували: "Безпека для всіх", "Права не дають, права беруть", "Харків, Україна - за права людини" та інші.

Противники акції з числа учасників кількох правих організацій, що були за огорожею з автобусів і кордоном поліції, кинули в колону кілька яєць, але їх дії припинила поліція.

— StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Акція тривала понад годину і закінчилася близько 15:15.

Після цього організатори акції запропонували учасникам розходитися, попередньо знявши із себе символіку та одяг, які вказували на їх участь в марші.

Учасникам заходу поліція запропонувала залишити площу на трьох автобусах, які під охороною поліцейських автомобілів виїхали у напрямку парку ім. Горького.

Марш рівності в Харкові. Фото: "DEPO.Харьков"

Частина учасників пройшла на станцію метро "Університет" через вихід, який охороняла поліція.Однак деякі учасники акції вирішили залишити площу через сад ім. Шевченка, примикає до неї.

Противники KharkivPride кілька разів намагалися напасти на його учасників на території парку і прилеглій території, однак поліція кожного разу припиняла ці сутички.

Потім противники KharkivPride зібралися біля пам'ятника Шевченку, де провели мітинг. Після цього частина їх пройшла через парк і попрямувала вулицею Римарською до площі Конституції.

На вул. Римарській сталася їх сутичка з поліцією - поліцейські застосували сльозогінний газ.

За попередніми даними, кількох людей було затримано.

Згідно з повідомленням прес-служби поліції, в охороні громадського порядку брали участь близько 2,5 тис. правоохоронців, в тому числі сили з інших областей України. Поліція відкрила два кримінальні провадження і склала адмінпротокол за фактами порушення громадського порядку після закінчення маршу рівності.

Після конфлікту, що виник близько 16:20 на вулиці Римарській, в Шевченківський райвідділ поліції було доставлено 17 осіб.

"Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, в бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ", - сказано в повідомленні поліції.

Постраждали 2 співробітників поліції, одного з них з опіком очей було доставлено в лікарню. За фактом цих подій слідчі Шевченківського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК за фактом хуліганських дій стосовно молодого чоловіка в саду ім. Шевченка.

Також на сторінці "СолнцеЛикий Харьков" у соцмережі Facebook з'явилося відео, як традиціоналісти б'ють одного з учасників маршу.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі пройшов Марш рівності - затримано трьох осіб.

Раніше група осіб готувала провокації на Марші рівності в Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці.