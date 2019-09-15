На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію

Понад 2 тис. осіб провели провели дозволений владою марш рівності KharkivPride на площі Свободи в Харкові.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nОсновну частину площі було оточено автобусами та іншими автомобілями поліції, а також металевими огорожами.\r\nУчасники акції проходили на огороджену частину площі через пропускний пункт, організований поліцією. Учасники маршу вишикувалися в колону і пройшли по площі, потім розвернулися і пройшли у зворотний бік.\r\nУчасники колони несли символіку ЛГБТ, плакати з написами: "Наша традиція - це свобода", "Безпека, рівність, ХарківПрайд", "Бути геєм - абсолютно нормально" і інші. \r\n\r\nВ Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com\/iPXML62T5f\r\n— StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nВони скандували: "Безпека для всіх", "Права не дають, права беруть", "Харків, Україна - за права людини" та інші.\r\nПротивники акції з числа учасників кількох правих організацій, що були за огорожею з автобусів і кордоном поліції, кинули в колону кілька яєць, але їх дії припинила поліція.\r\n— StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nАкція тривала понад годину і закінчилася близько 15:15.\r\nПісля цього організатори акції запропонували учасникам розходитися, попередньо знявши із себе символіку та одяг, які вказували на їх участь в марші.\r\nУчасникам заходу поліція запропонувала залишити площу на трьох автобусах, які під охороною поліцейських автомобілів виїхали у напрямку парку ім. Горького.\r\nМарш рівності в Харкові. Фото: "DEPO.Харьков"\r\nЧастина учасників пройшла на станцію метро "Університет" через вихід, який охороняла поліція.Однак деякі учасники акції вирішили залишити площу через сад ім. Шевченка, примикає до неї.\r\nПротивники KharkivPride кілька разів намагалися напасти на його учасників на території парку і прилеглій території, однак поліція кожного разу припиняла ці сутички.\r\nПотім противники KharkivPride зібралися біля пам'ятника Шевченку, де провели мітинг. Після цього частина їх пройшла через парк і попрямувала вулицею Римарською до площі Конституції.\r\nНа вул. Римарській сталася їх сутичка з поліцією - поліцейські застосували сльозогінний газ.\r\nЗа попередніми даними, кількох людей було затримано.\r\nЗгідно з повідомленням прес-служби поліції, в охороні громадського порядку брали участь близько 2,5 тис. правоохоронців, в тому числі сили з інших областей України. Поліція відкрила два кримінальні провадження і склала адмінпротокол за фактами порушення громадського порядку після закінчення маршу рівності.\r\nПісля конфлікту, що виник близько 16:20 на вулиці Римарській, в Шевченківський райвідділ поліції було доставлено 17 осіб.\r\n"Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, в бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ", - сказано в повідомленні поліції.\r\nПостраждали 2 співробітників поліції, одного з них з опіком очей було доставлено в лікарню. За фактом цих подій слідчі Шевченківського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.\r\nКрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК за фактом хуліганських дій стосовно молодого чоловіка в саду ім. Шевченка.\r\nТакож на сторінці "СолнцеЛикий Харьков" у соцмережі Facebook з'явилося відео, як традиціоналісти б'ють одного з учасників маршу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі пройшов Марш рівності - затримано трьох осіб.\r\nРаніше група осіб готувала провокації на Марші рівності в Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці.