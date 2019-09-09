Власти Харькова не станут препятствовать проведению KharkivPride

Харьковский городской совет не будет препятствовать проведению проведению KharkivPride, а также не станет подавать иск в суд с требованием ограничить движение марша равенства. Об этом корреспонденту "МедиаПорт" рассказал по телефону мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем им запретить", - сказал он.

Кроме того, на вопрос, будет ли в таком случае горсовет Харькова способствовать проведению марша равенства, мэр города ответил: "Да".

Ранее, соорганизатор KharkivPride Анна Шарыгина сообщила, что в понедельник во второй половине дня других организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игорю Терехову.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что не будут против нас подавать иск, а городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

Как сообщают организаторы Харьковского марша равенства, KharkivPride запланирован на 15 сентября. Акция является мирным шествием в защиту равных прав и возможен для людей Независимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Тема шествия - "Харьков для всех. Безопасность для всех ".

Отмечается, что В августе на сайте горсовета появилась петиция под названием "Запретить гей-парад в Харькове" (организаторами KharkivPride указываются, что заявленная акция - не гей-парад). Автор петиции просил принять меры и не позволить проведению такого мероприятия. Электронное обращение собрало более 5000 подписей - столько необходимо для рассмотрения.

2 сентября на сайте горсовета Харькова был опубликован ответ с подписью мэра города Геннадия Кернеса, в которой, в частности, говорилось следующее:

"По результатам рассмотрения вышеуказанного сообщенни о проведении мирного собрания Харьковским городским советом Принято решение об обращении в суд с соответствующим исковым заявлениям об установлении ограничения по поводу реализации права на свободу мирных собраний в порядке ст. 280 Кодекса административного судопроизводства Украины"!.

5 сентября комиссия Харьковского городского совета проголосовала за обращение в суд с иском. Один из противников марша, директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан,заявил, что это создаст неудобства для жителей города.

Стало известно, что 15 сентября планируют свои акции противники KharkivPride - ряд националистических организаций. Заместитель начальника областного управления полиции Сергей Бирбасов на согласительной комиссии предложил организовать маршрут таким образом, чтобы акции не пересекались. Однако члены согласительной комиссии его предложение обсуждать не стали.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня более 2,5 тыс. человек завершили шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве.