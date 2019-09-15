На культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету наступного року

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на культуру і інформаційну сферу в розмірі 8,6 млрд гривень у той час, як Президент Володимир Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на презентації проекту держбюджету в неділю, передають Українські Новини.

Зі слів міністра, проектом передбачено виділення 2 млрд гривень на розвиток суспільного мовлення відповідно до законодавства і близько 1,3 млрд гривень на розвиток кінематографа, підтримку театрів.

Проект також передбачає виділення 0,1 млрд гривень на діяльність Українського інституту книги і підтримку книговидавничої справи.

Як повідомляли Українські Новини, на підтримку агропромислового комплексу передбачається виділення 4,4 млрд гривень.

Також Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020.

Тим часом голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES в Києві, а Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав українською.