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15 вересня 2019, неділя, 20:22 12
Економіка 2019-09-15T22:15:01+03:00
Українські Новини
На культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету наступного року

На культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету наступного року

Гривні.
Гривні.

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на культуру і інформаційну сферу в розмірі 8,6 млрд гривень у той час, як Президент Володимир Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на презентації проекту держбюджету в неділю, передають Українські Новини.

Зі слів міністра, проектом передбачено виділення 2 млрд гривень на розвиток суспільного мовлення відповідно до законодавства і близько 1,3 млрд гривень на розвиток кінематографа, підтримку театрів.

Проект також передбачає виділення 0,1 млрд гривень на діяльність Українського інституту книги і підтримку книговидавничої справи.

Як повідомляли Українські Новини, на підтримку агропромислового комплексу передбачається виділення 4,4 млрд гривень.

Також Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020.

Тим часом голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES в Києві, а Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав українською.

Більше новин про: Театр Культура Українська культура Кінематограф українське кіно проект держбюджету-2020

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