На культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету наступного року

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на культуру і інформаційну сферу в розмірі 8,6 млрд гривень у той час, як Президент Володимир Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні.\r\nПро це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на презентації проекту держбюджету в неділю, передають Українські Новини.\r\nЗі слів міністра, проектом передбачено виділення 2 млрд гривень на розвиток суспільного мовлення відповідно до законодавства і близько 1,3 млрд гривень на розвиток кінематографа, підтримку театрів.\r\nПроект також передбачає виділення 0,1 млрд гривень на діяльність Українського інституту книги і підтримку книговидавничої справи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на підтримку агропромислового комплексу передбачається виділення 4,4 млрд гривень.\r\nТакож Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020.\r\nТим часом голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES в Києві, а Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав українською.