У проекті держбюджету на 2020 рік закладено 108 млрд гривень на охорону здоров'я

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.



У повідомленні наголошується, що дані витрати на 9,8 млрд гривень більші, ніж у 2019 році.



Медичну субвенцію закладено у розмірі 14,6 млрд гривень, на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації вартості ліків передбачено 72,1 млрд гривень, на централізоване придбання медикаментів та медвиробів - 6,6 млрд гривень, на лікування громадян за кордоном - 0,7 млрд гривень.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.



Також Кабмін не має наміру підвищувати податки в 2020.



Тим часом, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.