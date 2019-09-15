Кабмін не має наміру підвищувати податки в 2020

Кабінет Міністрів не має наміру підвищувати податки в 2020 році.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.



"Цей уряд не має наміру підвищувати податки", - сказав він.



За його словами, необхідно замість підвищення податків зменшувати витрати на обслуговування держапарату і робити його більш ефективним.



"Ми дуже багато держкоштів витрачаємо неефективно", - додав прем'єр.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.



Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.



Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.



Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.



Платежі за держборгом у 2020 році передбачено: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.



Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає виділити на оборону країни 245,8 млрд гривень.



Крім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.