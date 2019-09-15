У Херсонській області згоріло більше п'яти гектарів лісу

Близько 5,1 га лісового масиву та сухої трави згоріло у Херсонській області.

Про це повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що пожежа сталася в Скадовському, Великоолександрівському, Каланчацькому, Голопристанському, Високопільському, Олешківському (Цюрупинському) районах області.

Також пожежу було зафіксовано в Суворовському районі Херсона та Новій Каховці.

Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Загроза для жителів населених пунктів відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, вчора ввечері, 14 вересня, у Рівненській області на звалищі розпочалася масштабна пожежа біля села Бармаки.

Також раніше в Херсонській області горів ліс у серпні і масштабну лісову пожежу гасили в липні.

А в середу, 11 вересня, біля села Нові Соколи Іванівського району Київської області загорівся ліс. З території лісового масиву в результаті сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га Загальна площа пожежі близько 6 га.