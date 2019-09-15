підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 вересня 2019, неділя, 12:52 7
Події 2019-09-15T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Херсонській області згоріло більше п'яти гектарів лісу

У Херсонській області згоріло більше п'яти гектарів лісу

Близько 5,1 га лісового масиву та сухої трави згоріло у Херсонській області.

Про це повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що пожежа сталася в Скадовському, Великоолександрівському, Каланчацькому, Голопристанському, Високопільському, Олешківському (Цюрупинському) районах області.

Також пожежу було зафіксовано в Суворовському районі Херсона та Новій Каховці.

Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Загроза для жителів населених пунктів відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, вчора ввечері, 14 вересня, у Рівненській області на звалищі розпочалася масштабна пожежа біля села Бармаки.

Також раніше в Херсонській області горів ліс у серпні і масштабну лісову пожежу гасили в липні.

А в середу, 11 вересня, біля села Нові Соколи Іванівського району Київської області загорівся ліс. З території лісового масиву в результаті сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га Загальна площа пожежі близько 6 га.

Більше новин про: пожежа пожежа в лісі Лісова пожежа

Архів
Новини
Завтра Зеленський зустрінеться з президентом Словаччини 13:20
У Херсонській області згоріло більше п'яти гектарів лісу 12:52
Україна видала Австрії олімпійського чемпіона, обвинувачуваного в розбещенні неповнолітніх 12:27
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
Українські моряки в США. Фото: посольство України в США/Твіттер
Українські моряки пройшли навчання в США для служби на катерах Island 11:01
більше новин
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Українські аеропорти виступили проти міністерського переділу пасажиропотоку на користь "Борисполя" 17:34
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Медведчук вимагає для об'єктивності формувати новий склад ЦВК за квотним принципом 16:30
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Напіввипадковість: "кнопкодави" "Слуги народу" не будуть складати повноваження 14:21
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Пенсії. Фото:
Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію" 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok