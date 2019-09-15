Не може самостійно дихати: Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ

Сьогодні, 15 вересня, відому російську актрису Анастасиию Заворотнюк, якій раніше поставили діагноз рак мозку останньої стадії, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Так, повідомляється, що стан актриси погіршився, і в єдиній клініці в Москві, де її погодилися прийняти після лікування в Польщі, також припинили спеціалізовану терапію.

Вчора, 14 вересня, лікарі прийняли рішення припинити інтенсивне лікування Заворотнюк.

Подальше лікування Заворотнюк протипоказано.

Наголошується, що актриса залишається в лікарні під наглядом.

"Акторка в комі. У неї набряк мозку і численні ускладнення на фоні хвороби ... Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату ШВЛ. Стан підтримують з допомогою медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, за даними співробітника російського Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслава Рака, при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта.

Раніше Андрій Разін, творець "Ласкового мая", припустив, що причина страшної недуги Заворотнюк - вжиті нею процедури омолодження стовбуровими клітинами.

Також зірка серіалів "Дика троянда" і "Багаті теж плачуть" померла після 3-річної боротьби з раком.