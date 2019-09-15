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15 вересня 2019, неділя, 12:02 34
Життя 2019-09-15T13:30:02+03:00
Українські Новини
Не може самостійно дихати: Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ

Не може самостійно дихати: Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ

Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Сьогодні, 15 вересня, відому російську актрису Анастасиию Заворотнюк, якій раніше поставили діагноз рак мозку останньої стадії, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Так, повідомляється, що стан актриси погіршився, і в єдиній клініці в Москві, де її погодилися прийняти після лікування в Польщі, також припинили спеціалізовану терапію.

Вчора, 14 вересня, лікарі прийняли рішення припинити інтенсивне лікування Заворотнюк.

Подальше лікування Заворотнюк протипоказано.

Наголошується, що актриса залишається в лікарні під наглядом.

"Акторка в комі. У неї набряк мозку і численні ускладнення на фоні хвороби ... Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату ШВЛ. Стан підтримують з допомогою медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, за даними співробітника російського Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслава Рака, при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта.

Раніше Андрій Разін, творець "Ласкового мая", припустив, що причина страшної недуги Заворотнюк - вжиті нею процедури омолодження стовбуровими клітинами.

Також зірка серіалів "Дика троянда" і "Багаті теж плачуть" померла після 3-річної боротьби з раком.

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