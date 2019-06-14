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14 июня 2019, пятница, 14:05 2039
Шоу-бизнес 2019-06-14T14:05:20+03:00
Українські Новини
Звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком

Звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" скончалась после 3-летней борьбы с раком

Эдит Гонсалес. Фото: instagram.com/edithgonzalezmx1
Эдит Гонсалес. Фото: instagram.com/edithgonzalezmx1

Вчера, 13 июня, звезда мексиканских теленовелл "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни. Об этом сообщил CNN, напрямую связавшись с ее агентством.

Три года назад ей поставили диагноз рак яичников. В августе 2016 года врачи обнаружили раковые ткани в ее животе. Ее рак вступил в ремиссию в 2017 году, но вернулся в этом году.

У нее остались муж Лоренцо Лазо и 14-летняя дочь Констанца.

 
 
 
 
 
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Edith González 13 junio 2019

Допис, поширений Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

"До свидания, прекрасная душа! Какая честь была встретить тебя и разделить пространство!", - так прокомментировала мексиканская актриса Мишель Рено.

Ведущая утреннего шоу Андреа Легаррета назвала Гонсалес "любящим воином" и примером для женщин.

Гонсалес начала свою карьеру в качестве детского актера в конце 1970-х годов и снималась в десятках теленовелл, фильмов и театральных постановок в Мексике на протяжении более четырех десятилетий.

Гонсалес была также первой актрисой, которая взяла на себя ведущую роль в мюзикле "Aventurera" - одном из самых продолжительных шоу в Мексике. Она изобразила женщину, которая превратилась в секс-работу после того, как ее мать бросила ее в детстве.

После того, как в 2016 году ей поставили диагноз рак, она постоянно рассказывала о своем лечении и последующем выпадении волос. Она появилась на обложках журналов, поделилась обнадеживающими сообщениями в социальных сетях и приняла участие в выступлениях по профилактике рака.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1)

Наиболее известна своей ролью в популярных телесериалах "Богатые тоже плачут", "Дикая Роза" и "Страсти по Саломее" Эдит Гонсалес продолжала работать до самой своей смерти. Совсем недавно она в качестве судьи приняла участие в мексиканском реалити-шоу "Это мой стиль".

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