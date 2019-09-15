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15 вересня 2019, неділя, 09:42 20
Суспільство 2019-09-15T11:45:02+03:00
Українські Новини
Голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES у Києві

Голлівудські актори стали таємними гостями форуму YES у Києві

Міла Куніс і Ештон Катчер. Фото: Instagram/Володимир Зеленський
Міла Куніс і Ештон Катчер. Фото: Instagram/Володимир Зеленський

Кілька популярних голлівудських акторів стали таємними гостями форуму YES, який проходив у Києві з 12 по 14 вересня. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті Президента України Володимира Зеленського.

Так, повідомляється, що форум відвідали актриси Міла Куніс, Робін Райт, продюсер серіалу "Чорнобиль", а також актор Ештоном Катчером.

Міла Куніс, Ештон Катчер на зустрічі з Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою. Фото: Instagram/Володимир ЗеленськийМіла Куніс і Ештон Катчер на зустрічі з Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою

"Протягом двох днів було кілька неймовірно цікавих і важливих зустрічей із зірками світового кіно. Вчора говорили зі сценаристом і продюсером вже культового серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезин, ввечері, під час форуму YES мав задоволення поспілкуватися з неперевершеною Робін Райт. Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс і актором і продюсером Ештоном Катчером. З усіма мали плідну розмову про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо враховуючи те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", - йдеться в повідомленні глави держави.

Робін Райт і Зеленський. Фото: Instagram/Володимир ЗеленськийРобін Райт і Зеленський. Фото: Instagram/Володимир Зеленський

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні.

Раніше, в 2017 році, Ештон Катчер і Міла Куніс приїжджали в Чернівці.

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