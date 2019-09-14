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14 вересня 2019, субота, 23:59 5
Події 2019-09-15T00:30:01+03:00
Українські Новини
Учні та дорослі отруїлися в шкільній їдальні на Вінниччині

Учні та дорослі отруїлися в шкільній їдальні на Вінниччині

Приготування їжі. Фото: pixabay
Приготування їжі. Фото: pixabay

У п'ятницю, 13 вересня, учнів та працівників однієї зі шкіл Козятина (Вінницька область) госпіталізували в районну лікарню з харчовим отруєнням. Всього на лікарняних ліжках опинилися 20 осіб, з них 5 дорослих та 15 дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Вінницької області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, попередньо встановлено, що постраждалі отруїлися продуктами харчування в їдальні школи.

Роботу закладу, який готував і доставляв їжу в школу, призупинено. Потерпілим надана медична допомога. Загрози життю та здоров'ю потерпілих немає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, через шаурму 12 осіб продовжують лікуватися в лікарні Одеси. Раніше у 10 дітей і трьох десятків дорослих знайшли сальмонелу після шаурми під Одесою.

Крім того, у Житомирській області на поминках сталося масове отруєння.

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