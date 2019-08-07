В Житомирской области на поминках произошло массовое отравление

В Житомирской области на поминальном обеде произошло массовое отравление. 12 человек отравились едой в с. Зарубинцы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.\r\nТак, сообщается, что пострадавшие госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление.\r\n"6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.\r\nУстановлено, что пострадавшие 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в с. Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек).\r\n"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали спасатели.\r\nКак сообщали Українські Новини, в течение 20-23 июля в лечебные заведения Днипра были госпитализированы 17 работников предприятия ООО "Миропласт" с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.\r\nРанее в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.\r\nА в Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением.