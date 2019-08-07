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07 августа 2019, среда, 09:06 55
Происшествия 2019-08-07T09:15:08+03:00
Українські Новини
В Житомирской области на поминках произошло массовое отравление

В Житомирской области на поминках произошло массовое отравление

Отравление. Фото: pixabay
Отравление. Фото: pixabay

В Житомирской области на поминальном обеде произошло массовое отравление. 12 человек отравились едой в с. Зарубинцы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что пострадавшие госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление.

"6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.

Установлено, что пострадавшие 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в с. Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек).

"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали спасатели.

Как сообщали Українські Новини, в течение 20-23 июля в лечебные заведения Днипра были госпитализированы 17 работников предприятия ООО "Миропласт" с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

Ранее в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.

А в Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением.

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