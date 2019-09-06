подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
06 сентября 2019, пятница, 19:53 40
Общество 2019-09-06T21:00:02+03:00
Українські Новини
Из-за шаурмы 12 человек продолжают лечится в больнице Одессы

Из-за шаурмы 12 человек продолжают лечится в больнице Одессы

14 человек продолжают находиться на лечении в больнице по состоянию на 6 сентября из-за отравления шаурмой в поселке Авангард Овидиопольского района (Одесская область) 2 сентября.

Об этом сообщила журналистам заместитель начальника департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, передают Українські Новини.

Сообщается, что всего за медицинской помощью в больницу обратились 47 человек, в том числе 10 детей.

При лабораторном обследовании у 30 больных выявлена ​​Salmonella enteritidis.

Начато расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.

У 10 детей и трех десятков взрослых нашли сальмонеллу после шаурмы под Одессой.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро. Ранее в Киеве из-за массовых отравлений закрыли несколько ларьков с шаурмой. До этого в Киеве не нашли ни одного законного киоска с шаурмой, а 18 человек отравились на Софиевской Борщаговке.

Больше новостей о: Отравление Шаурма отравление шаурмой

Архив
Новости
Согласно сообщению о реадмиссии с ЕС в Украину возвращается 80% лиц 21:11
Кабмин назначил двух замов министра соцполитики Соколовской: за что они будут отвечать 21:08
Смог над Левым берегом Киева. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Киев в дыму - уже много дней жители столицы жалуются на ужасный воздух 20:44
Новый запорожский губернатор Туринок задекларировал полмиллиона гривен 20:21
Комитет госвласти рекомендует Раде принять законопроект об импичменте Президента в целом 20:07
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
Родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды 09:47
В результате пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии работа ТЭС станет убыточной, - Марунич 11:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok