Из-за шаурмы 12 человек продолжают лечится в больнице Одессы

14 человек продолжают находиться на лечении в больнице по состоянию на 6 сентября из-за отравления шаурмой в поселке Авангард Овидиопольского района (Одесская область) 2 сентября.

Об этом сообщила журналистам заместитель начальника департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, передают Українські Новини.

Сообщается, что всего за медицинской помощью в больницу обратились 47 человек, в том числе 10 детей.

При лабораторном обследовании у 30 больных выявлена ​​Salmonella enteritidis.

Начато расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.

У 10 детей и трех десятков взрослых нашли сальмонеллу после шаурмы под Одессой.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро. Ранее в Киеве из-за массовых отравлений закрыли несколько ларьков с шаурмой. До этого в Киеве не нашли ни одного законного киоска с шаурмой, а 18 человек отравились на Софиевской Борщаговке.