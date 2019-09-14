Дніпро 14 вересня відсвяткував 243-річчя і на честь свята в центрі пройшов карнавал "I Love Dnipro".\r\nВідповідні яскраві фото фестивалю опублікував "Інформатор".\r\nКостюм Одіна на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: "Інформатор"\r\nКарнавал відкрився близько 13:50. На алеї проспекту перебували намети з водою, а на заході чергували медики швидкої, патрульні та волонтери "Медичного корпусу".\r\n\r\nПередбачалося, що колона рухатиметься монолітно і спільно, однак хода пересувалося "купками".\r\n\r\nВ колоні можна було зустріти школярів, студентів, музикантів, каратистів, футболістів, а також котиків, зайчиків, тролів і Бетменів. Багато хто обрав для свого костюма національний лейтмотив.\r\nКостюми на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: "Інформатор"\r\nКрім карналава, в Дніпрі відбувся арт-фестиваль "Квартал мистецтв", виставки-ярмарки, лицарський турнір, Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів Dnipro Spirit of orchestras, водне шоу в районі Фестивального причалу, чемпіонат України з велоспринту і рок-фестиваль Dnipro-Rock-2019 у парку "Сагайдак".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 вересня День міста також святкує Ужгород.\r\nТакож у День Дніпра Президент Володимир Зеленський представив нового губернатора Дніпропетровської області. Раніше в Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста.