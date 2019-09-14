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  • Фото дня: Дніпро відсвяткував День міста феєричним карнавалом з героями коміксів і казок
14 вересня 2019, субота, 23:13 9
Життя 2019-09-15T00:45:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: Дніпро відсвяткував День міста феєричним карнавалом з героями коміксів і казок

Фото дня: Дніпро відсвяткував День міста феєричним карнавалом з героями коміксів і казок

Костюм Одіна на карнавал на честь дня Дніпра. Фото:
Костюм Одіна на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: "Інформатор"

Дніпро 14 вересня відсвяткував 243-річчя і на честь свята в центрі пройшов карнавал "I Love Dnipro".

Відповідні яскраві фото фестивалю опублікував "Інформатор".

Костюм Одіна на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: Костюм Одіна на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: "Інформатор"

Карнавал відкрився близько 13:50. На алеї проспекту перебували намети з водою, а на заході чергували медики швидкої, патрульні та волонтери "Медичного корпусу".

Передбачалося, що колона рухатиметься монолітно і спільно, однак хода пересувалося "купками".

В колоні можна було зустріти школярів, студентів, музикантів, каратистів, футболістів, а також котиків, зайчиків, тролів і Бетменів. Багато хто обрав для свого костюма національний лейтмотив.

Костюми на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: Костюми на карнавал на честь дня Дніпра. Фото: "Інформатор"

Крім карналава, в Дніпрі відбувся арт-фестиваль "Квартал мистецтв", виставки-ярмарки, лицарський турнір, Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів Dnipro Spirit of orchestras, водне шоу в районі Фестивального причалу, чемпіонат України з велоспринту і рок-фестиваль Dnipro-Rock-2019 у парку "Сагайдак".

Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня День міста також святкує Ужгород.

Також у День Дніпра Президент Володимир Зеленський представив нового губернатора Дніпропетровської області. Раніше в Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста.

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