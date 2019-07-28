подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 июля 2019, воскресенье, 18:28 1311
Жизнь 2019-07-28T18:42:57+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Яремче красочным гуцульским карнавалом отметили День города

Фото дня: в Яремче красочным гуцульским карнавалом отметили День города

День Яремче. Фото
День Яремче. Фото "Фіртка"

На выходных, 27 и 28 июля, карпатский городок Яремче отмечает свой самый главный праздник - День города.

В этом году в честь этого события организаторы мероприятия устроили Первый открытый Гуцульский карнавал, в котором принимают участие почти десяток карнавальных платформ, пишет "Фіртка".

Каждая из платформ представлена ​​- местными аграриями, фермерами, производителями экопродукции, народными мастерами и ремесленниками, дизайнерами одежды и аксессуаров, туристическими агентствами, местными отелями, ресторанами и музейными комплексами.

Фантазию и размер платформы организаторы не ограничивали. Единственное условие - платформа должна содержать элементы гуцульской культуры, быта, традиций и ремесла.

Колонна с участниками в течение часа представила свои таланты гостям праздника. Всего праздничных платформ было шесть. Все, кто принимал участие в конкурсе платформ, подошли к этому очень творчески.

Так, можно было увидеть платформу с лопастями от вертолета, а также крупнейший в Украине джип, собранный сразу из трех машин. В нем одновременно могут разместиться 11 человек.

Также в Яремче проходит ярмарка местных товаров и продуктов. Для участников и гостей праздника запланированы многочисленные мастер-классы, дегустации традиционных гуцульских блюд, посещение усадеб и культурных центров. Представлены разнообразные виды народного искусства - роспись на стекле, лозоплетение, резьба, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики.

День Яремче. Фото День Яремче. Фото "Фіртка"

Как сообщали Українські Новини, в Одессе прошел III фестиваль песчаных скульптур на набережной дельфинария "Немо".

Ранее в Украине красочно праздновали Ивана Купала

Больше новостей о: Фестиваль День города Карнавал Яремче Фото дня

Архив
Новости
В Киеве попрощались с чемпионом Украины Романом Вирастюком 20:05
Будущий депутат от
"Слуги народа" приехали в Трускавец учиться быть депутатами 19:50
Глобальное потепление: в Финляндии зафиксировали температурный рекорд 19:07
День Яремче. Фото
Фото дня: в Яремче красочным гуцульским карнавалом отметили День города 18:28
В МИД назвали "циничным" визит Медведева с делегацией в Крым 18:02
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:01
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok