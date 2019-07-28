Фото дня: в Яремче красочным гуцульским карнавалом отметили День города

На выходных, 27 и 28 июля, карпатский городок Яремче отмечает свой самый главный праздник - День города.

В этом году в честь этого события организаторы мероприятия устроили Первый открытый Гуцульский карнавал, в котором принимают участие почти десяток карнавальных платформ, пишет "Фіртка".

Каждая из платформ представлена ​​- местными аграриями, фермерами, производителями экопродукции, народными мастерами и ремесленниками, дизайнерами одежды и аксессуаров, туристическими агентствами, местными отелями, ресторанами и музейными комплексами.

Фантазию и размер платформы организаторы не ограничивали. Единственное условие - платформа должна содержать элементы гуцульской культуры, быта, традиций и ремесла.

Колонна с участниками в течение часа представила свои таланты гостям праздника. Всего праздничных платформ было шесть. Все, кто принимал участие в конкурсе платформ, подошли к этому очень творчески.

Так, можно было увидеть платформу с лопастями от вертолета, а также крупнейший в Украине джип, собранный сразу из трех машин. В нем одновременно могут разместиться 11 человек.

Также в Яремче проходит ярмарка местных товаров и продуктов. Для участников и гостей праздника запланированы многочисленные мастер-классы, дегустации традиционных гуцульских блюд, посещение усадеб и культурных центров. Представлены разнообразные виды народного искусства - роспись на стекле, лозоплетение, резьба, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики.

День Яремче. Фото "Фіртка"

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