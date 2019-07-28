Фото дня: в Яремче красочным гуцульским карнавалом отметили День города

На выходных, 27 и 28 июля, карпатский городок Яремче отмечает свой самый главный праздник - День города.\r\nВ этом году в честь этого события организаторы мероприятия устроили Первый открытый Гуцульский карнавал, в котором принимают участие почти десяток карнавальных платформ, пишет "Фіртка".\r\nКаждая из платформ представлена - местными аграриями, фермерами, производителями экопродукции, народными мастерами и ремесленниками, дизайнерами одежды и аксессуаров, туристическими агентствами, местными отелями, ресторанами и музейными комплексами.\r\nФантазию и размер платформы организаторы не ограничивали. Единственное условие - платформа должна содержать элементы гуцульской культуры, быта, традиций и ремесла.\r\nКолонна с участниками в течение часа представила свои таланты гостям праздника. Всего праздничных платформ было шесть. Все, кто принимал участие в конкурсе платформ, подошли к этому очень творчески.\r\nТак, можно было увидеть платформу с лопастями от вертолета, а также крупнейший в Украине джип, собранный сразу из трех машин. В нем одновременно могут разместиться 11 человек.\r\nТакже в Яремче проходит ярмарка местных товаров и продуктов. Для участников и гостей праздника запланированы многочисленные мастер-классы, дегустации традиционных гуцульских блюд, посещение усадеб и культурных центров. Представлены разнообразные виды народного искусства - роспись на стекле, лозоплетение, резьба, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики.\r\n\r\n\r\n\r\nДень Яремче. Фото "Фіртка"\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе прошел III фестиваль песчаных скульптур на набережной дельфинария "Немо".\r\nРанее в Украине красочно праздновали Ивана Купала.