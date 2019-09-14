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14 сентября 2019, суббота, 15:07 91
Общество 2019-09-14T15:10:01+03:00
Українські Новини
Ужгород празднует День города

Ужгород празднует День города

Ужгород празднует 1126-летие основания города.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.
Празднование будет длиться 14-15 сентября.
Также в программе празднования День открытых дверей в художественном музее, бесплатная экскурсия по Ужгороду, "Этнопрограма в музее", Фестиваль уличного фортепиано, детская ярмарка идей и развлечений и концерт хореографических коллективов.
В городе проходят и другие праздничные выставки и концертные мероприятия.
Как сообщали Українські Новини, 8 сентября Луцк праздновал 934-летие.

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