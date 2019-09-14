Ужгород празднует День города

Ужгород празднует 1126-летие основания города.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.

Празднование будет длиться 14-15 сентября.

Также в программе празднования День открытых дверей в художественном музее, бесплатная экскурсия по Ужгороду, "Этнопрограма в музее", Фестиваль уличного фортепиано, детская ярмарка идей и развлечений и концерт хореографических коллективов.

В городе проходят и другие праздничные выставки и концертные мероприятия.

Как сообщали Українські Новини, 8 сентября Луцк праздновал 934-летие.