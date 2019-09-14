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14 вересня 2019, субота, 19:00 3
Зовнішня політика 2019-09-14T19:15:01+03:00
Українські Новини
Поки що Росія не продемонструвала політичну волю завершити конфлікт, - Волкер

Поки що Росія не продемонструвала політичну волю завершити конфлікт, - Волкер

Волкер в зоні ООС. Фото: ООС/Facebook.
Волкер в зоні ООС. Фото: ООС/Facebook.

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає можливою реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" тільки після досягнення безпеки на Донбасі.

Про це він повідомив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Нестача безпеки не давала можливості зробити навіть перший крок - вільні вибори. Говорили про "формулу Штайнмаєра", яка полягає в тому, що після проведення вільних виборів буде отримано спеціальний статус на постійній основі. Але вільні та чесні вибори можуть відбутися тільки в чесному, вільному та безпечному середовищі. Щоб цього досягти, потрібно вирішити питання з безпекою", - сказав він.

Волкер додав, що Росія поки не демонструє політичної волі, але висловив надію на те, що кроки, які вживаються президентом Володимиром Зеленським, приведуть до прогресу.

"Саме в питаннях безпеки йдеться про політичну волю. Поки що Росія не продемонструвала політичну волю завершити конфлікт. Я сподіваюся, що успіх України, останні просування, динаміка, яку показує президент Зеленський, наприклад обмін полоненими, почнуть змінювати контекст і ми побачимо прогрес на майбутнє. Але треба буде побачити, чи готова Росія це зробити", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський також заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.

Тим часом Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні. Також зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, тому що Росія "не може" взяти в ній участь.

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