НАБУ відкрило провадження на екс-гендиректора "Укроборонпрому" Букіна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишнім генеральним директором концерну "Укроборонпром" Павлом Букіним.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.\r\nСправа було відкрито ще тоді, коли Букін обіймав посаду гендиректора "Укроборонпрому".\r\nКримінальне провадження розпочато 7 серпня за ст. 366-1 Кримінального кодексу за фактом можливого декларування недостовірної інформації при подачі декларації.\r\nОбставин справи співрозмовник не уточнив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.\r\nРаніше Айварас Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність. У березні Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Букіна у справі про розкрадання в оборонному секторі.\r\nТим часом, екс-директор "Укроборонпрому" вирішив вивести з-під контролю концерну оборонне підприємство.