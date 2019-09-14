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14 вересня 2019, субота, 16:18 6
Силові структури 2019-09-14T17:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило провадження на екс-гендиректора "Укроборонпрому" Букіна

НАБУ відкрило провадження на екс-гендиректора "Укроборонпрому" Букіна

Павло Букін. Скріншот: YouTube/BBC News Україна
Павло Букін. Скріншот: YouTube/BBC News Україна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишнім генеральним директором концерну "Укроборонпром" Павлом Букіним.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

Справа було відкрито ще тоді, коли Букін обіймав посаду гендиректора "Укроборонпрому".

Кримінальне провадження розпочато 7 серпня за ст. 366-1 Кримінального кодексу за фактом можливого декларування недостовірної інформації при подачі декларації.

Обставин справи співрозмовник не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.

Раніше Айварас Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність. У березні Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Букіна у справі про розкрадання в оборонному секторі.

Тим часом, екс-директор "Укроборонпрому" вирішив вивести з-під контролю концерну оборонне підприємство.

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