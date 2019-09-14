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14 вересня 2019, субота, 14:55 16
Президент 2019-09-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
Положення не відповідають Конституції: Зеленський ветував новий Виборчий кодекс

Положення не відповідають Конституції: Зеленський ветував новий Виборчий кодекс

Виборчі бюлетені. Фото: 5.ua
Виборчі бюлетені. Фото: 5.ua

Президент Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, який Рада прийняла 11 липня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Зазначено, що 13 вересня Зеленський повернув закон зі своїми пропозиціями.

У своїх зауваженнях Зеленський зазначив, що Виборчий кодекс, який надійшов йому на підпис, містить положення, що не відповідають Конституції, не враховують останні позитивні зміни у виборчому законодавстві, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються з законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який 11 липня 2019 року ухвалила Рада. Перед прийняттям Рада 17 разів поверталася до поправок до проекту кодексу. Раніше "Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр.

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