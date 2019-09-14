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  • У результаті реформ в "Укрзалізниці" вагони з нафтопродуктами стали їздити в 2 рази повільніше, - Герус
14 вересня 2019, субота, 14:02 19
Економіка 2019-09-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
У результаті реформ в "Укрзалізниці" вагони з нафтопродуктами стали їздити в 2 рази повільніше, - Герус

У результаті реформ в "Укрзалізниці" вагони з нафтопродуктами стали їздити в 2 рази повільніше, - Герус

"Укрзалізниця". Фото: ЕП

У результаті реформ в "Укрзалізниці" вагони з нафтопродуктами стали їздити в 2 рази повільніше, внаслідок чого багато українських автозаправки простоюють без палива.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"За 8 років вагони "Укрзалізниці" стали їздити більш ніж удвічі повільніше", - написав він.

Так, Герус навів статистику оборотності вагонів "Укрзалізниці" на прикладі вагон-цистерн з нафтопродуктами і часом доставки в один кінець.

За його словами, на 2011 рік - це 5,5 діб з Коростеня до Обвідної (Дніпро) та 7 діб з Коростеня до Вигоди (Одеса). На липень 2019 - вже 8 діб з Коростеня до Обвідної і 10 денй з Коростеня до Вигоди. У серпні ж 2019 - 12 діб з Коростеня до Обвідної і 15 - з Коростеня до Вигоди.

"Я, звичайно, "за" дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/топ-менеджмент, але коли це якось корелює із покращенням роботи компаній не у презентаціях, а у реальному житті", - підкреслив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук виступає за поділ "Укрзалізниці", а "Укрзалізниця" вирішила сформувати запас вагонів на період пікових перевезень вантажів.

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