"Укрзализныця" решила сформировать запас вагонов на период пиковых грузоперевозок

Акционерное общество "Укрзализныця" сформировало резерв грузовых вагонов и локомотивов для сезона пиковых грузовых перевозок.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\n"Сейчас компания имеет в резерве несколько тысяч грузовых вагонов. Кроме того, рабочий парк локомотивов составляет около 1 800 единиц и еще около 130 в резерве. Этот показатель указывает на то, насколько существенно мы смогли за последние годы обновить подвижной состав", - цитируются в нем слова председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.\r\nОтмечается, что резерв вагонов и локомотивов компания создала впервые за 6 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" планирует создать "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с бизнесом.\r\n30 марта повысились тарифы на грузоперевозки.