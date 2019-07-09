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09 июля 2019, вторник, 16:45 50
Транспорт 2019-07-09T16:50:19+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" решила сформировать запас вагонов на период пиковых грузоперевозок

"Укрзализныця" решила сформировать запас вагонов на период пиковых грузоперевозок

Грузовой поезд. Фото: dpchas.com
Грузовой поезд. Фото: dpchas.com

Акционерное общество "Укрзализныця" сформировало резерв грузовых вагонов и локомотивов для сезона пиковых грузовых перевозок.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сейчас компания имеет в резерве несколько тысяч грузовых вагонов. Кроме того, рабочий парк локомотивов составляет около 1 800 единиц и еще около 130 в резерве. Этот показатель указывает на то, насколько существенно мы смогли за последние годы обновить подвижной состав", - цитируются в нем слова председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Отмечается, что резерв вагонов и локомотивов компания создала впервые за 6 лет.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" планирует создать "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с бизнесом.

30 марта повысились тарифы на грузоперевозки.

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