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14 вересня 2019, субота, 13:44 17
Кабмін 2019-09-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
50 найбільш популярних послуг в Україні будуть переведені в онлайн - Федоров

50 найбільш популярних послуг в Україні будуть переведені в онлайн - Федоров

Смартфон. Фото: blogs
Смартфон. Фото: blogs

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що 50 найпопулярніших послуг, що надаються в Україні, будуть переведені в онлайн.

Про це він повідомив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Якщо перевести в конкретний KPI... То ми хочемо вже в найближчі 2-3 роки перевести в онлайн 50 найпопулярніших послуг і зробити так, щоб 50 або більше відсотків цільової аудиторії, які користуються цими послугами, були на 90% задоволені користуванням" , - сказав Федоров.

При цьому він зазначив, що хоче, щоб держава була простим сервісом, яким громадяни могли б скористатися за допомогою своїх смартфонів.

Також Федоров підкреслив, що його міністерство має спільне з президентом Володимиром Зеленським бачення цілей на майбутнє.

Як повідомляли Українськi Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила віцепрем'єрміністром із питань цифрової трансформації колишнього радника президента Володимира Зеленського Михайла Федорова.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд в смартфоні запустили - українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію".

У травні Зеленський заявив, що хоче бачити "уряд в смартфоні" і бачить впровадження 4 рівнів: інформація про державу, комунікації з державою, транзакції з державою та управління державою.

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