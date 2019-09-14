підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
14 вересня 2019, субота, 13:16 7 Карта
Життя 2019-09-14T13:45:09+03:00
Українські Новини
Похолодає до +2, але опадів не буде: прогноз погоди на середину вересня

Похолодає до +2, але опадів не буде: прогноз погоди на середину вересня

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

Після того, як до України почала приходити кліматична осінь, 15 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси, у Дніпропетровській області +19...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, у Херсонській області +10...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

14 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+22 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

Тим часом атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні Погода на вихідних

Архів
Новини
50 найбільш популярних послуг в Україні будуть переведені в онлайн - Федоров 13:44
Гончарук розповів про свої політичні плани до кінця життя 13:26
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам 15:49
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
У США хочуть заборонити ароматичні рідини для електронних сигарет 15:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok