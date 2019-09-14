Похолодає до +2, але опадів не буде: прогноз погоди на середину вересня

Після того, як до України почала приходити кліматична осінь, 15 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси, у Дніпропетровській області +19...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, у Херсонській області +10...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

14 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+22 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

Тим часом атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.