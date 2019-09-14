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14 сентября 2019, суббота, 06:00 894 Карта
Жизнь 2019-09-14T08:50:45+03:00
Українські Новини
Градусы рухнут вниз и "ударят" дожди: синоптик дала прогноз на выходные

Градусы рухнут вниз и "ударят" дожди: синоптик дала прогноз на выходные

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Обещанное резкое похолодание настигнет Украину на выходных из-за холодного атмосферного фронта, который растянется над страной и принесет дожди в некоторые области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"14 сентября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится", - предупредила синоптик. 

По ее словам, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке и в большинстве центральных областей ожидается максимально +17...+23 градуса.

Преимущественно небольшие дожди пройдут на западе, севере и в центре, но до конца суток 14-го сентября могут достичь Одесской и Харьковской области, а в южной части и на востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24...+28 градусов.

Диденко сообщила, что ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным - до 15-18 м/с.

При этом в субботнее утро в столице пройдет дождь, днем ​​в субботу прояснит, в воскресенье - без существенных осадков.

"Однако, поскольку мы окажемся уже в тылу фронта, Киев окажется в прохладном воздухе: в течение 14-15 сентября предполагается около +20 градусов", - уточнила Диденко.

Тем не менее, понедельник попытается реабилитироваться теплом и температура достигнет +23...+24 градусов, однако уже во вторник похолодание еще сильнее нажмет на столицу: столбики термометров поползут вниз, ниже 20 градусов, вместе с порывистым ветром.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

Тем временем появился прогноз погоды на первый месяц осени.

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