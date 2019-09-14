Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський, який має намір змінити всіх губернаторів, призначив Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.\r\nПро це йдеться в указі №694, передають Українські Новини.\r\nІншим указом Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голову Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитра Батуру.\r\nУкази підписані 13 вересня.\r\n33-річний Бондаренко - бізнесмен.\r\nЗа кілька днів до призначення Бондаренко задекларував 147 330 гривень доходів за 2018 рік.\r\nЗгідно з інформацією в декларації, річний дохід Бондаренка склали відсотки від депозитів у банках – 93 395 гривень, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 3 000 гривень, фінансова допомога – 49 900 гривень, подарунок у негрошовій формі – 1 035 гривень.\r\nЙого дружина, громадянка Російської Федерації, задекларувала заробітну плату за основним місцем роботи – 992 340 гривень.\r\nБондаренко задекларував 50 000 доларів готівкових коштів, на депозитах в банках він зберігає 165 500 гривень, 74 500 доларів і 59 200 євро.\r\nУ власності губернатора квартира площею 126,9 кв. м в Харкові і квартира площею 89,8 кв. м в Києві, як "об'єкти незавершеного будівництва" він задекларував квартиру площею 39,6 кв. м в Харкові і квартиру площею 65,3 кв. м в Харкові.\r\nБондаренко володіє автомобілем Mazda 6 2016 року випуску.\r\nКрім того, у Бондаренка з'явилася сторінка у Вікіпедії. Інформації там мало, але зазначено, що у 2010 році він закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю "фінанси" та пройшов стажування у Швеції за програмою розвитку приватного сектора бізнесу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття.\r\nТим часом Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити.