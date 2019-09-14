Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський, який має намір змінити всіх губернаторів, призначив Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №694, передають Українські Новини.

Іншим указом Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голову Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитра Батуру.

Укази підписані 13 вересня.

33-річний Бондаренко - бізнесмен.

За кілька днів до призначення Бондаренко задекларував 147 330 гривень доходів за 2018 рік.

Згідно з інформацією в декларації, річний дохід Бондаренка склали відсотки від депозитів у банках – 93 395 гривень, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 3 000 гривень, фінансова допомога – 49 900 гривень, подарунок у негрошовій формі – 1 035 гривень.

Його дружина, громадянка Російської Федерації, задекларувала заробітну плату за основним місцем роботи – 992 340 гривень.

Бондаренко задекларував 50 000 доларів готівкових коштів, на депозитах в банках він зберігає 165 500 гривень, 74 500 доларів і 59 200 євро.

У власності губернатора квартира площею 126,9 кв. м в Харкові і квартира площею 89,8 кв. м в Києві, як "об'єкти незавершеного будівництва" він задекларував квартиру площею 39,6 кв. м в Харкові і квартиру площею 65,3 кв. м в Харкові.

Бондаренко володіє автомобілем Mazda 6 2016 року випуску.

Крім того, у Бондаренка з'явилася сторінка у Вікіпедії. Інформації там мало, але зазначено, що у 2010 році він закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю "фінанси" та пройшов стажування у Швеції за програмою розвитку приватного сектора бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття.

Тим часом Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити.