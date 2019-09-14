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14 вересня 2019, субота, 11:16 21
Кабмін 2019-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити

Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити

Олексій Гончарук. Скріншот: трансляція YES
Олексій Гончарук. Скріншот: трансляція YES

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук допустив можливість помилкових кадрових призначень у майбутньому і заздалегідь пообіцяв їх виправити.

Про це він сказав у ході виступу на Ялтинській європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Органів державної влади настільки багато, що звичайно ми не обійдемося без помилок, тому що людський фактор є великим ризиком. Будемо намагатися шукати максимальну кількість порядних, чесних, класних, добре мотивованих, патріотичних людей на державну владу, але я думаю, що у нас також можливо будуть помилки, але ми будемо їх виправляти", - сказав Гончарук.

Гончарук при цьому зазначив, що найбільший виклик для нього - знайти спільну мову з різними групами впливу і з суспільством, щоб правильно донести свої наміри для якнайшвидшого загального зростання.

"Потрібно співпрацювати між собою і з урядом. Рости разом - це наш основний меседж на наступні 5 років. Якщо ми будемо намагатися поодинці кожен відстоювати свої інтереси, намагатися не розуміти, що відбувається навколо, намагатися захищати свій шматок впливу в органах державної влади - нічого не буде, ми всі разом програємо. Єдиний спосіб досягти амбітних цілей - нам треба навчитися говорити між собою і довіряти", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче люструвати всіх чиновників режиму Порошенка.

Тим часом Рада прийняла закон про імпічмент Президента, а Рябошапка хоче звільнити усіх заступників генпрокурора.

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