Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук допустив можливість помилкових кадрових призначень у майбутньому і заздалегідь пообіцяв їх виправити.

Про це він сказав у ході виступу на Ялтинській європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Органів державної влади настільки багато, що звичайно ми не обійдемося без помилок, тому що людський фактор є великим ризиком. Будемо намагатися шукати максимальну кількість порядних, чесних, класних, добре мотивованих, патріотичних людей на державну владу, але я думаю, що у нас також можливо будуть помилки, але ми будемо їх виправляти", - сказав Гончарук.

Гончарук при цьому зазначив, що найбільший виклик для нього - знайти спільну мову з різними групами впливу і з суспільством, щоб правильно донести свої наміри для якнайшвидшого загального зростання.

"Потрібно співпрацювати між собою і з урядом. Рости разом - це наш основний меседж на наступні 5 років. Якщо ми будемо намагатися поодинці кожен відстоювати свої інтереси, намагатися не розуміти, що відбувається навколо, намагатися захищати свій шматок впливу в органах державної влади - нічого не буде, ми всі разом програємо. Єдиний спосіб досягти амбітних цілей - нам треба навчитися говорити між собою і довіряти", - підкреслив прем'єр.

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