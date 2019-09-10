Рада приняла закон об импичменте Президента

Верховная Рада приняла законопроект об импичменте Президента, который в день открытия нового созыва Верховной Рады предложил принять Президент Владимир Зеленский.

За принятие законопроекта №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" в целом проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Возможность устранения Президента с поста в порядке импичмента предусмотрена ст. 111 Конституции.

Законопроект об импичменте детально регулирует данную процедуру.

"Импичмент является внесудебным конституционным процессом, по содержанию которого Верховная Рада Украины в случае совершения государственной измены или иного преступления Президентом Украины может досрочно прекратить его полномочия, устранив с поста", - сказано в нем.

Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, подписи которых запрещается отзывать из представления.

За включение этого вопроса в повестку дня сессии должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается специальная парламентская временная следственная комиссия.

В нее входят депутаты от всех фракций и групп, представленные пропорционально их количеству, а также спецпрокурор и спецследователи.

В руководстве комиссии должны быть члены разных фракций и групп.

Кандидатуру спецпрокурора вносят инициаторы, следователей – фракции и группы.

Эти должности могут занять лица со стажем работы не менее 10 лет в должности прокурора или следователя.

При этом на указанные должности могут быть избраны и сами депутаты, в случае если у них не будет конфликта интересов.

Комиссия расследует факт и обстоятельства совершения преступления, проверяет обоснованность и полноту доказательств и в шестимесячный срок готовит предложения по проекту постановления об обвинении Президента.

Проект постановления принимается тайным голосованием отдельно за каждый пункт обвинения, которые должны набрать по более 300 голосов.

В случае принятия проекта Рада направляет его в Конституционный и Верховный суды, которые должны проверить соблюдение конституционности процедуры и наличие признаков преступления в действиях, в которых обвиняется Президент.

При негативных заключениях КС Рада должна устранить нарушения, в том числе при необходимости провести дополнительное расследование.

При негативных заключениях Верховного суда парламент должен прекратить процедуру импичмента.

В случае позитивных заключений судов проект постановления об устранении Президента с поста в порядке импичмента принимается не менее чем 338 голосами.

Если парламент не примет постановление, то председатель Рады от имени парламента должен принести извинения Президенту.

Если Рада досрочно прекращает полномочия Президента в связи с устранением его с поста в порядке импичмента, то до избрания нового главы государства его полномочия исполняет председатель парламента.

Во вторник Рада приняла соответствующий законопроект за основу, после чего решила 245 голосами, что документ не требует доработки и может быть рассмотрен во втором чтении.

Оппозиция встретила решение о принятии документа в целом возмущенными криками и не поддержала законопроект в целом.

Ранее Українські Новини писали о подробностях процедуры импичмента по законопроекту Зеленского.

Также ранее Рада приняла закон о следственных комиссиях, который открывает дорогу для импичмента.