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14 вересня 2019, субота, 10:11 16
Кабмін 2019-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Україна має намір перейняти прагматичну політику США за прикладом Трампа, - Гончарук

Україна має намір перейняти прагматичну політику США за прикладом Трампа, - Гончарук

Олексій Гончарук. Скріншот: трансляція YES
Олексій Гончарук. Скріншот: трансляція YES

Президент США Дональд Трамп прагматично будує політику в США і Україна має намір перейняти таку ж модель управління.

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ході виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Я вірю, що пан Трамп дуже прагматично підходить до побудови політики в США. Ми так само будемо прагматично підходити до побудови політики в Україні", - заявив він.

Він також додав, що найбільше хотів би, щоб за кордоном знали, що Україна - "країна, яка буде рости швидше, ніж інші за наступні 5 років", а також, що це хороша держава, куди варто інвестувати.

"Ми швидко подолаємо корупцію, приведемо в порядок монополії, швидко знайдемо спільну мову з групами впливу", - сказав він.

На думку прем'єра, перешкодою для цього можуть стати помилки в комунікації, тому Гончарук вважає, що головне для влади - зберегти довіру суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня в ході YES Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95". Раніше Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами.

Тим часом Трамп згоден брати участь у переговорах про мир в Україні.

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