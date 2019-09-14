Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні, - Пристайко

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, тому що Росія "не може" взяти в ній участь, хоча раніше зустріч планувалася на вересень.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Громадське".

За його словами, Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня.

"Але, на жаль, російська сторона не могла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо новий час. Я думаю, місце залишиться в Парижі, і ми зараз шукаємо новий час для цієї зустрічі", - сказав Пристайко.

Також міністр пояснив свої слова про те, що українська влада хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з тимчасово непідконтрольними уряду територіями Донбасу. Він наголосив, що такі вибори можуть відбутися тільки після виведення Росією окупаційних військ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський також заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.

Тим часом Трамп згоден брати участь в переговорах щодо миру в Україні.