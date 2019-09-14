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14 вересня 2019, субота, 06:01 25
Економіка 2019-09-14T09:02:05+03:00
Українські Новини
Долар у понеділок обвалиться: найнижчий курс за три роки

Долар у понеділок обвалиться: найнижчий курс за три роки

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У понеділок, 16 вересня, курс долара досягне свого мінімуму за останні три роки. Про це свідчать дані finans.ua


Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

9 вересня 10 вересня 11 вересня 12 вересня 13-15 вересня 16 вересня
25,0860 25,0266 24,8823 24,9688 24,8312 24,7107

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 16 вересня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійський долар 1700,2959
944 AZN 100 азербайджанський манат 1453,5695
933 BYN 10 білоруський рубль 1401,9313
975 лв. 100 болгарський лев 120,4753
410 KRW 1000 вона 20,9946
344 гонконгских долларов 100 гонконгський долар 315,7704
208 датских крон 100 датська крона 367,1626
840 долларов 100 долар США 2471,0681
978 евро 100 євро 2741,8972
818 EGP 100 єгипетський фунт 151,0941
392 иены 1000 іена 228,8156
985 злотых 100 злотий 633994
356 INR 1 000 індійська рупія 348215
364 IRR 1 000 іранський ріал 0,5883
124 CAD 100 канадський долар 1869,9428
191 кун 100 куна 370,8022
484 MXN 100 мексиканський песо 127,4886
498 леев 100 молдавський лей 139,1359
376 ILS 100 новий ізраїльський шекель 700,6611
554 NZD 100 новозеландський долар 1579,9799
578 норвежских крон 100 норвежська крона 276,3647
710 ZAR 100 ренд 170,3222
643 руб. 10 російський рубль 3,8328
946 леев 100 руминський лей 579,0457
360 РДР 10000 рупія 17,6947
682 SAR 100 саудівський ріял 658,9515
702 SGD 100 сінгапурський долар 1800,7994
960 XDR 100 СПЗ 3393,1917
398 KZT 100 тенге 6,39
949 TRY 100 турецька ліра 435,9691
348 форинтов 1000 форінт 82,7043
826 фунтов 100 фунт стерлінгів 3077,5674
203 крон 100 чешська крона 106,0983
752 шведских крон 100 шведська крона 257,4914
756 CHF 100 швейцарський франк 2506,3045
156 юаней 100 юань женьміньбі 348,8907
 

Нагадаємо, раніше євро після різкого падіння підскочив.

Також економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Крім того, експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.

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