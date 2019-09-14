Долар у понеділок обвалиться: найнижчий курс за три роки

У понеділок, 16 вересня, курс долара досягне свого мінімуму за останні три роки. Про це свідчать дані finans.ua. Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення. Офіційний курс гривні до долара UAH\/USD:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n9 вересня\r\n10 вересня\r\n11 вересня\r\n12 вересня\r\n13-15 вересня\r\n16 вересня\r\n\r\n\r\n25,0860\r\n25,0266\r\n24,8823\r\n24,9688\r\n24,8312\r\n24,7107\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОфіційний курс гривні до іноземних валют на 16 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюти\r\nКількість одиниць\r\nНазва валюти\r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралійський долар\r\n1700,2959\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанський манат\r\n1453,5695\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбілоруський рубль\r\n1401,9313\r\n\r\n\r\n975 лв.\r\n100\r\nболгарський лев\r\n120,4753\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n20,9946\r\n\r\n\r\n344 гонконгских долларов\r\n100\r\nгонконгський долар\r\n315,7704\r\n\r\n\r\n208 датских крон\r\n100\r\nдатська крона\r\n367,1626\r\n\r\n\r\n840 долларов\r\n100\r\nдолар США\r\n2471,0681\r\n\r\n\r\n978 евро\r\n100\r\nєвро\r\n2741,8972\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nєгипетський фунт\r\n151,0941\r\n\r\n\r\n392 иены\r\n1000\r\nіена\r\n228,8156\r\n\r\n\r\n985 злотых\r\n100\r\nзлотий\r\n633994\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nіндійська рупія\r\n348215\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nіранський ріал\r\n0,5883\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадський долар\r\n1869,9428\r\n\r\n\r\n191 кун\r\n100\r\nкуна\r\n370,8022\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканський песо\r\n127,4886\r\n\r\n\r\n498 леев\r\n100\r\nмолдавський лей\r\n139,1359\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновий ізраїльський шекель\r\n700,6611\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландський долар\r\n1579,9799\r\n\r\n\r\n578 норвежских крон\r\n100\r\nнорвежська крона\r\n276,3647\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n170,3222\r\n\r\n\r\n643 руб.\r\n10\r\nросійський рубль\r\n3,8328\r\n\r\n\r\n946 леев\r\n100\r\nруминський лей\r\n579,0457\r\n\r\n\r\n360 РДР\r\n10000\r\nрупія\r\n17,6947\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудівський ріял\r\n658,9515\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсінгапурський долар\r\n1800,7994\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3393,1917\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтенге\r\n6,39\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецька ліра\r\n435,9691\r\n\r\n\r\n348 форинтов\r\n1000\r\nфорінт\r\n82,7043\r\n\r\n\r\n826 фунтов\r\n100\r\nфунт стерлінгів\r\n3077,5674\r\n\r\n\r\n203 крон\r\n100\r\nчешська крона\r\n106,0983\r\n\r\n\r\n752 шведских крон\r\n100\r\nшведська крона\r\n257,4914\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарський франк\r\n2506,3045\r\n\r\n\r\n156 юаней\r\n100\r\nюань женьміньбі\r\n348,8907\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nНагадаємо, раніше євро після різкого падіння підскочив.\r\nТакож економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Крім того, експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.