Долар у понеділок обвалиться: найнижчий курс за три роки

У понеділок, 16 вересня, курс долара досягне свого мінімуму за останні три роки. Про це свідчать дані finans.ua.



Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.



Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

9 вересня 10 вересня 11 вересня 12 вересня 13-15 вересня 16 вересня 25,0860 25,0266 24,8823 24,9688 24,8312 24,7107

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 16 вересня: Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 100 австралійський долар 1700,2959 944 AZN 100 азербайджанський манат 1453,5695 933 BYN 10 білоруський рубль 1401,9313 975 лв. 100 болгарський лев 120,4753 410 KRW 1000 вона 20,9946 344 гонконгских долларов 100 гонконгський долар 315,7704 208 датских крон 100 датська крона 367,1626 840 долларов 100 долар США 2471,0681 978 евро 100 євро 2741,8972 818 EGP 100 єгипетський фунт 151,0941 392 иены 1000 іена 228,8156 985 злотых 100 злотий 633994 356 INR 1 000 індійська рупія 348215 364 IRR 1 000 іранський ріал 0,5883 124 CAD 100 канадський долар 1869,9428 191 кун 100 куна 370,8022 484 MXN 100 мексиканський песо 127,4886 498 леев 100 молдавський лей 139,1359 376 ILS 100 новий ізраїльський шекель 700,6611 554 NZD 100 новозеландський долар 1579,9799 578 норвежских крон 100 норвежська крона 276,3647 710 ZAR 100 ренд 170,3222 643 руб. 10 російський рубль 3,8328 946 леев 100 руминський лей 579,0457 360 РДР 10000 рупія 17,6947 682 SAR 100 саудівський ріял 658,9515 702 SGD 100 сінгапурський долар 1800,7994 960 XDR 100 СПЗ 3393,1917 398 KZT 100 тенге 6,39 949 TRY 100 турецька ліра 435,9691 348 форинтов 1000 форінт 82,7043 826 фунтов 100 фунт стерлінгів 3077,5674 203 крон 100 чешська крона 106,0983 752 шведских крон 100 шведська крона 257,4914 756 CHF 100 швейцарський франк 2506,3045 156 юаней 100 юань женьміньбі 348,8907

Нагадаємо, раніше євро після різкого падіння підскочив.

Також економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Крім того, експерти вважали, що курс долара почне стабільно зростати восени.