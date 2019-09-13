Баканов розповів, що він знає про "путч Порошенка"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов Українським Новинам у кулуарах Ялтинської Європейський стратегії розповів, що йому відомо про "путч Порошенко", передають Українські Новини.

"Чи є у мене інформація про "путч Порошенко"? У структурі СБУ є цілий департамент, який займається цими питаннями. На жаль, є деструктивні елементи, які не позитивно налаштовані. Але ми, звичайно, проводимо різні оперативні заходи", - сказав Іван Баканов.

На питання про те, що значить "не позитивно налаштовані" і що це за "деструктивні елементи" Баканов відмовився відповідати.

"Прошу вибачення, не можу розповідати. Навіть коли людина йде на допит, то у відповідності з Конституцією має право не давати ніяких показань щодо себе, а про процесуальні дії взагалі не можна говорити. Якщо взяти наших партнерів з ФБР, ЦРУ, Мі5 - їм взагалі заборонено спілкуватися з журналістами. Тому я відповів максимально об'ємно і конкретно", - сказав він.

Баканов також прокоментував слова Президента Володимира Зеленського у фільмі про 100 днів його президентства про те, що було кілька загроз його життю, "коли було зовсім небезпечно".

"Я б дуже хотів сказати, що такого не було, але, на жаль, не можу. Не можу заперечувати, що загроза життю була", - сказав він.

У той же час глава СБУ відмовився відповісти, скільки таких загроз було і від кого вони виходили.

"Вибачте, не можу назвати кількість", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, під час першого засідання нової Верховної Ради обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька пояснила, чому вирішили залишити Арсена Авакова на посаді глави МВС. Нардеп пише комусь повідомлення в месенджері, що екс-президент Петро Порошенко готує переворот - "путч".

В соцмережах це повідомлення сприйняли вкрай бурхливо і кількість мемів і фотожаб на цю тему можна подивитися тут.