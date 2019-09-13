Вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.

Про це Президент заявив під час спільної з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд брифінгу, передають Українські Новини.



"Це питання спочатку обміну людей, потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петровському. Потім ми будемо говорити про розведення військ по всій території, це 400 км. Тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованих територіях", - сказав він.



Президент підкреслив, що вибори на цих територіях мають бути, але виключно за законодавством України.



Однак він зазначив, що подробиці і терміни поки обговорювати не може.



Як повідомляли Українські Новини, звільнений політв'язень Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію замість Зеленського.



Також Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства.



Тим часом Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами.