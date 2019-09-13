Антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову Вищого госпсуду Татькова

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це написав у соцмережі Facebook адвокат Віталій Титич, передають Українські Новини.



Він оприлюднив рішення Антикорупційного суду від 12 вересня.



Згідно з ним, суд задовольнив клопотання управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури і обрав запобіжний захід Татькову у вигляді утримання під вартою.



Як повідомляли Українські Новини, Вища рада правосуддя (ВСП) повторно звільнила з посади судді колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

22 серпня Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт Татькова.

Раніше Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просив Австрію надати йому політичний притулок.



Крім того, Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому голові Вищого господарського суду Віктору Татькову у створенні злочинної організації.



Тим часом, на родичів і друзів екс-голови Вищого госпсуду записані сотні об'єктів в Україні і десятки в Іспанії.