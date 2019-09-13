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13 вересня 2019, пʼятниця, 17:29 11
Судова влада 2019-09-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
Антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову Вищого госпсуду Татькова

Антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову Вищого госпсуду Татькова

Віктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua
Віктор Татьков. Фото: arbitr.gov.ua

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це написав у соцмережі Facebook адвокат Віталій Титич, передають Українські Новини.

Він оприлюднив рішення Антикорупційного суду від 12 вересня.

Згідно з ним, суд задовольнив клопотання управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури і обрав запобіжний захід Татькову у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, Вища рада правосуддя (ВСП) повторно звільнила з посади судді колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

22 серпня Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт Татькова.

Раніше Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просив Австрію надати йому політичний притулок.

Крім того, Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому голові Вищого господарського суду Віктору Татькову у створенні злочинної організації.

Тим часом, на родичів і друзів екс-голови Вищого госпсуду записані сотні об'єктів в Україні і десятки в Іспанії.

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