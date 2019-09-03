Скандального судью Татькова еще раз уволил ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) повторно уволил с должности судьи бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, которому Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении в создании преступной организации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

"На заседании Высшего совета правосудия 3 сентября 2019 рассмотрен вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части 6 статьи 126 Конституции Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что 29 сентября 2016 года Верховная Рада уже увольняла Татькова с должности судьи по несовместимости (в рамках выполнения закона о люстрации), но 30 ноября 2018 года Верховный Суд отменил это решение.

4 июня текущего года апелляция на это решение суда было отклонена, и оно вступило в силу.

Таким образом, Высший совет правосудия обязан был повторно рассмотреть вопрос увольнения Татькова.

ВСП удовлетворил данное представление Министерства юстиции и повторно уволил судью.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа Высший совета правосудия отказался предоставить Генеральной прокуратуре разрешение на заочный арест Татькова.

Татьков отказался от добровольной выдачи Украине и просил Австрию предоставить ему политическое убежище.