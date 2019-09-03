Скандального судью Татькова еще раз уволил ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) повторно уволил с должности судьи бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, которому Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении в создании преступной организации.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.\r\n"На заседании Высшего совета правосудия 3 сентября 2019 рассмотрен вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части 6 статьи 126 Конституции Украины", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что 29 сентября 2016 года Верховная Рада уже увольняла Татькова с должности судьи по несовместимости (в рамках выполнения закона о люстрации), но 30 ноября 2018 года Верховный Суд отменил это решение.\r\n4 июня текущего года апелляция на это решение суда было отклонена, и оно вступило в силу.\r\nТаким образом, Высший совет правосудия обязан был повторно рассмотреть вопрос увольнения Татькова.\r\nВСП удовлетворил данное представление Министерства юстиции и повторно уволил судью.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 22 августа Высший совета правосудия отказался предоставить Генеральной прокуратуре разрешение на заочный арест Татькова.\r\nТатьков отказался от добровольной выдачи Украине и просил Австрию предоставить ему политическое убежище.