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13 вересня 2019, пʼятниця, 16:39 12
Нерухомість 2019-09-13T18:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко не зможе ввести мораторій на будівництво в Києві, - "Укрбуд"

Кличко не зможе ввести мораторій на будівництво в Києві, - "Укрбуд"

Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко

Генеральний директор входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода вважає, що київська міська влада не зможуть забезпечити дотримання тимчасового мораторію на нове будівництво в разі його затвердження.

Про це йдеться в повідомленні компанії з посиланням Майбороду, передають Українські Новини.

За його словами, з тексту проекту рішення важко визначити, що саме автори документа вважають новим будівництвом.

"Другий важливий момент – видача дозволів на проведення будівельних робіт, так само як і сертифікатів про готовність будинків до експлуатації – це не компетенція Київради. Такі документи видає Державна архітектурно-будівельна інспекція, і заборонити їй це місто не в силах. Виходить, що, говорячи про введення мораторію, забезпечити його дотримання міська влада не здатні", - цитується в повідомленні Майборода.

При цьому він зазначив, що Київ може припинити видачу містобудівних умов та обмежень, технічних умов та інших даних для проектування.

Однак, за словами Майбороди, забудовникам, які вже зібрали повний пакет дозвільних документів, ніхто не зможе перешкодити отримати дозвіл на будівництво в Держархбудінспекції та в період дії мораторію.

Також він прогнозує серію судових розглядів у разі введення мораторію на нову забудову від власників земельних ділянок у столиці і будівельних компаній.

Він підкреслив, що для великих девелоперів тимчасову заборону на виведення нових об'єктів на ринок не спричинить великих збитків, в той час як невеликі компанії ризикують залишитися без роботи до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ініціює розгляд Київською міською радою питання про мораторій на нове будівництво та реконструкцію будівель з зміною зовнішніх геометричних форм у Києві до 2020 року у зв'язку з інвентаризацією об'єктів нового будівництва.

Конфедерація будівельників України прогнозує, що в разі введення тимчасового мораторію на нове будівництво у Києві ціни на житло зростуть на 7-12% до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, де саме в Києві встановлять нове LED-освітлення. Раніше Віталій Кличко ініціював припинення повноважень Київради через відсутность кворуму. Також "Укрбуд" планує до кінця року ввести в експлуатацію 5 житлових комплексів в Києві.

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