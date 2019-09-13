Кличко рассказал, где именно в Киеве установят новое LED-освещение

Мэр Киева Виталий Кличко заявил что в этом году в столице планируют заменить на LEDы около 20 тыс. светильников.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Мы продолжаем делать Киев еще красивее и комфортнее. В частности, заботимся о том, чтобы столица была освещенной и безопасной. Продолжаются работы по замене старого освещения на новые энергоэффективные LED-светильники на улицах, магистралях, бульварах и мостах, придомовых территориях, в парках и скверах города, - отметил Кличко. - На днях, в частности, устанавливают новое освещение на Отрадном проспекте", - сказал он.

По словам мэра Киева, также продолжаются работы по замене светильников на новые LEDы на проспектах Победы и Григоренко, Харьковском шоссе, на развязках у метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич". На улицах Макеевской, Теодора Дрейзера, Гната Юры, Драгоманова и других.

Только в 2019 году уже обустроили современное и энергоэффективное LED-освещения более чем на 30 улицах столицы. В планах - до конца года заменить светильники также в Мариинском парке, парке "Городской сад", в Пуще-Водице, на аллее Героев Крут и аллеи бульвара Дружбы Народов.

"Всего в этом году планируем заменить LEDы около 20 тыс. светильников. За 2 предыдущих года заменили более 12 тыс. светильников. Важно, что LED-светильники - это не только современное яркое освещение, но и в дальнейшем - значительная экономия для городского бюджета. Новое освещение позволяет сэкономить около 30-40% на потреблении электроэнергии. Кстати, на расходах электроэнергии в прошлом году мы сэкономили около 11 млн гривен", - подчеркнул Кличко.