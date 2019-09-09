подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 сентября 2019, понедельник, 18:40 326
Экономика 2019-09-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрбуд" планирует до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве

"Укрбуд" планирует до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве

Корпорация "Укрбуд" в 2019 году планирует сдать в эксплуатацию еще пять жилых комплексов в Киеве. Об этом в интервью KV рассказал Олег Майборода, генеральный директор компании "Укрбуд Девелопмент" - девелоперской компании стройкорпорации. По его словам, общее число квартир в планируемых к сдаче ЖК составит около 2,5 тысяч. Еще шесть объектов планируется ввести в первом полугодии следующего года.

"Если, конечно, не будут ставить палки в колеса при вводе в эксплуатацию, как это часто бывает. Во второй половине лета у нас было снижение темпов на некоторых объектах, но это связано не только с политической ситуацией. Сейчас эти темпы уже выравниваются, будем активно догонять", - подчеркнул Майборода

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" также отметил, что осенью цены на столичное жилье будут расти, так как продолжается рост себестоимости строительства.

"В последние полгода спрос был сдержанным, волнообразным, поэтому девелоперы и не торопились выравнивать стоимость, чтобы не отпугнуть покупателя. Но вечно так продолжаться не может, и поэтому с активизацией спроса цены подкорректируют", - рассказал Майборода.

Он добавил, что октябрь-январь – это традиционно самый высокий сезон в первичном строительстве. И учитывая, что политические факторы уже не оказывают большого влияния на рынок жилья, девелоперы ожидают, что спрос на первичное жилье вырастет.

"Теперь и президент, и Верховная Рада, и парламент стали людям понятнее, поэтому придерживать деньги до более спокойных времен украинцам больше незачем. Все те, кто откладывал покупку квартиры до тех пор, пока все "не устаканится", этого момента дождались. Глобальных перемен уже не будет", - пояснил представитель "Укрбуд".

Больше новостей о: Строительство Укрбуд Жилой комплекс Укрбуд Девелопмент

Архив
Новости
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Власти Харькова не станут препятствовать проведению KharkivPride 19:58
В гражданском обществе оппозиция - не враг, а альтернативная точка зрения: Святаш рассказал о дальнейших планах в политике 19:55
В Харькове сообщили о взрывчатке в больницах, ТЦ, детсадах и школах 19:47
ЕС не признает проведение Россией местных "выборов" в Крыму 19:31
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию 16:03
Интервью к 100 дням Зеленского снял за свои деньги "Квартал 95" 16:52 Документ
Новый министр обороны "прикрыл" Полторака, награждавшего одиозных политиков экзотическим огнестрельным оружием (документ) 17:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok