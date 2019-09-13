"Оскар" може отримати український фільм про трагічну долю кримського татарина

З 19 вересня в столичному кінотеатрі «Жовтень» в рамках оскарівської кампанії стартує прокат драми "Додому" Нарімана Алієва. У широкий український прокат "Додому" вийде 7 листопада, повідомляє "Артхаус Трафік".

"Додому" - повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає в Київ, куди його два сини виїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі в картині виконали Ахтем Сєїтаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Дике поле" Ярослава Лодигіна, "Атлантида" Валентина Васяновича).

Ахтем Сєїтаблаєв, Ремзі Білялов і Наріман Алієв.Фото: Facebook

У серпні Український оскарівський комітет вибрав драму Нарімана Алієва "Додому" в якості національного претендента на премію "Оскар" за кращий міжнародний повнометражний фільм.

Світова прем'єра фільму відбулася в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. В Україні фільм був вперше показаний в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де "Додому" завоював Гран-прі - "Золотого Дюка", який присуджується за результатами глядацького голосування. Зараз стрічка серед 50-ти інших європейських фільмів претендує на номінацію Європейської кіноакадемії.

Покази будуть проходити в кінотеатрі "Жовтень" з 19 вересня протягом тижня. Сеанси заплановано на 9:30. У широкий прокат "Додому" вийде 7 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Україна покаже три фільми на кінофестивалі в Торонто. Також дооллекция Оскар Шортс, де зібрані кращі короткометражні фільми року за версією Американської кіноакадемії, вийшла в український прокат 20 червня.

Нагадаємо, фільм про скандальний Харві Вайнштейне вийшов у прокат.