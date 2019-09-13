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13 вересня 2019, пʼятниця, 13:20 7
Афіша 2019-09-13T17:00:04+03:00
Українські Новини
"Оскар" може отримати український фільм про трагічну долю кримського татарина

"Оскар" може отримати український фільм про трагічну долю кримського татарина

Филим Додому. Фото: Facebook
Филим Додому. Фото: Facebook

З 19 вересня в столичному кінотеатрі «Жовтень» в рамках оскарівської кампанії стартує прокат драми "Додому" Нарімана Алієва. У широкий український прокат "Додому" вийде 7 листопада, повідомляє "Артхаус Трафік".

"Додому" - повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає в Київ, куди його два сини виїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі в картині виконали Ахтем Сєїтаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Дике поле" Ярослава Лодигіна, "Атлантида" Валентина Васяновича).

Фото: FacebookАхтем Сєїтаблаєв, Ремзі Білялов і Наріман Алієв.Фото: Facebook

У серпні Український оскарівський комітет вибрав драму Нарімана Алієва "Додому" в якості національного претендента на премію "Оскар" за кращий міжнародний повнометражний фільм.

Світова прем'єра фільму відбулася в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. В Україні фільм був вперше показаний в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де "Додому" завоював Гран-прі - "Золотого Дюка", який присуджується за результатами глядацького голосування. Зараз стрічка серед 50-ти інших європейських фільмів претендує на номінацію Європейської кіноакадемії.

Покази будуть проходити в кінотеатрі "Жовтень" з 19 вересня протягом тижня. Сеанси заплановано на 9:30. У широкий прокат "Додому" вийде 7 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Україна покаже три фільми на кінофестивалі в Торонто. Також дооллекция Оскар Шортс, де зібрані кращі короткометражні фільми року за версією Американської кіноакадемії, вийшла в український прокат 20 червня.

Нагадаємо, фільм про скандальний Харві Вайнштейне вийшов у прокат.

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