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16 августа 2019, пятница, 15:17 27
Афиша 2019-08-16T15:29:33+03:00
Українські Новини
Фильм о скандальном Харви Вайнштейне выходит в прокат

Фильм о скандальном Харви Вайнштейне выходит в прокат

Харви Вайнштейн. Скриншот: Youtube/Arthouse Traffic
Харви Вайнштейн. Скриншот: Youtube/Arthouse Traffic

22 августа в украинский прокат выходит документальный блокбастер "Вайнштейн" о взлете и стремительном падении карьеры скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает "Артхаус Трафик".

Лента Урсулы Макфарлейн проливает свет на то, как Вайнштейн достигуспеха и в течение десятилетий пользовался огромной властью. Множество судебных процессов по делу о сексуальных домогательствах и изнасилованиях прошли чуть меньше двух лет назад, но неприкосновенность главного продюсера Голливуда разрушилась в момент, а заодно и его карьера, которую он строил годами. В съемках фильма приняли участие жертвы продюсера, в том числе актрисы Розанна Аркетт, Пас де ла Уэрта и Эрика Розенбаум, бывшая сотрудница одной из компаний Вайнштейна Хоуп ЕксинерД'Амор и многие другие женщины.

Официальные обвинения были предъявлены Харви Вайнштейну в конце мая прошлого года. За несколько дней до этого он добровольно сдался полиции Нью-Йорка. В октябре 2017 Вайнштейна уволили из The Weinstein Company. История обвинений в адрес продюсера породила так называемый "эффект Вайнштейна", когда аналогичному обвинению подверглись многие знаменитости, и положила начало движения #MeToo. Судебное слушание по уголовному делу против продюсера запланировано на сентябрь.

Ленту сняла британская режиссерка документального кино Урсула Макфарлейн. Среди ее предыдущих работ – документальные ленты о Шарли Ебдо, контроль за оружием в США, фильмы-интервью с жертвами цунами. Макфарлейн четыре раза номинировалась на премию BAFTA, а также имеет ряд наград и номинаций на премии Грирсона, Broadcast и Королевского общества телевидения.

Мировая премьера "Вайнштейна" состоялась на кинофестивале Сандэнс, где фильм получил положительные отзывы мировой прессы. В Украине лента была впервые показана в рамках секции гала-премьер Одесского кинофестиваля.


Документальный фильм "Вайнштейн" выходит в украинский прокат в четверг, 22 августа.


Как сообщали Українські Новини, актриса обвинила в домогательствах одновременно Вайнштейна и Сигала.

По делу о сексуальных преступлениях Вайнштейна начали расследовать 3 новых эпизода.

На Ночи Гая Фокса сожгли огромную статую Вайнштейна.


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