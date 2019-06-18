На этой неделе короткометражные фильмы-номинанты на "Оскар" выходят в прокат

Коллекция Оскар Шортс, где собраны лучшие короткометражные фильмы года по версии Американской киноакадемии, выходит в украинский прокат 20 июня. Об этом сообщает "Артхауз Трафик".

По традиции, подборка состоит из пяти картин. В этом году обладателем премии "Оскар" за лучший короткометражный фильм стала американская социальная драма "Кожа" Гая Наттива о расизме. Лента была номинирована на Гран-при международного кинофестиваля в Клермон-Ферране и удостоилась там приза зрительских симпатий.

Американская социальная драма "Кожа" о расизме.

В этом году в число номинантов вошли две ленты из Канады. "Дикарь" – история двух мальчиков, которые играют в заброшенной шахте. Фильм Жереми Комте уже был показан в Украине – он вошел в число финалистов Манхэттенского международного кинофестиваля короткометражных фильмов и удостоился премии за лучшую актерскую работу. Драма "Маргарита" рассказывает историю дружбы пожилой женщины и её сиделки. Фильм получил Гран-при международного кинофестиваля короткометражных фильмов в Майами.

Канадский короткометражный фильм "Дикарь".

Драма "Маргарита" рассказывает о дружбе пожилой женщины и её сиделки.

Драма "Мать" из Испании воплощает классические родительские страхи. Сын главной героини отдыхает во Франции со своим отцом, но однажды вечером раздается телефонный звонок… Фильм Родриго Сорогойена собрал все национальные премии Испании за лучший короткометражный фильм и удостоился премии CinEuphoriaAwards в этой категории.

Фильм "Мать". Фото: Артхауз Трафик.

"Задержание" – драма совместного производства Ирландии и Великобритании. Сюжет драмы основан на громком деле об убийстве двухлетнего Джеймса Балджера: главными подозреваемыми в нем выступали два десятилетних мальчика. Лента была отмечена премией за лучший короткометражный фильм и премией жюри фестиваля креативности "Каннские львы".

Фильм "Задержание". Фото: Артхауз Трафик.

Коллекция лучших короткометражных лент года, Оскар Шортс 2019, выходит в украинский прокат 20 июня. Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.

Напомним, что в октября этого года Дэвид Линч получит первый Оскар в жизни.

На прошлой неделе были объявлены победители фестиваля "Чилдрен Кинофест".