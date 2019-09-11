Увольнение ЦИК: Комитет ВР рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия путем освобождения от должности всего состава ЦИК

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления об увольнении членов ЦИК.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рекомендовал к рассмотрению в парламенте представления Президента Украины о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Центральной избирательной комиссии.

Такое решение было принято на заседании Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 11 сентября. Председатель Комитета Андрей Клочко сообщил, что предварительно, согласно требованиям законодательства, состоялось заседание подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии, на котором было рассмотрено представление Президента и рекомендован к рассмотрению на заседании Комитета.

Первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук отметил, что речь идет о процедурном допуске законопроекта в сессионный зал.

Как известно, в Верховную Раду поступило мотивированное представление от Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии в полном составе.