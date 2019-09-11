подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 19:35 22 Документ
Верховная Рада и партии 2019-09-11T19:38:49+03:00
Українські Новини
Увольнение ЦИК: Комитет ВР рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия путем освобождения от должно

Увольнение ЦИК: Комитет ВР рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия путем освобождения от должности всего состава ЦИК

ЦИК
ЦИК

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления об увольнении членов ЦИК.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти рекомендовал к рассмотрению в парламенте представления Президента Украины о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Центральной избирательной комиссии.

Такое решение было принято на заседании Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 11 сентября. Председатель Комитета Андрей Клочко сообщил, что предварительно, согласно требованиям законодательства, состоялось заседание подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии, на котором было рассмотрено представление Президента и рекомендован к рассмотрению на заседании Комитета.

Первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук отметил, что речь идет о процедурном допуске законопроекта в сессионный зал.

Как известно, в Верховную Раду поступило мотивированное представление от Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии в полном составе.

Больше новостей о: Верховная Рада ЦИК Увольнение с должности

Архив
Новости
Увольнение ЦИК: Комитет ВР рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия путем освобождения от должности всего состава ЦИК 19:35 Документ
Депутат Игорь Палица носит швейцарские часы. Фото: Страна.ua
У двух депутатов Рады заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс 19:19
В Ровенской области борются с пожарами сухой травы, а в Днипре продают колбасу "25-летней выдержки" 19:18 Новости из регионов
С начала года гривна на межбанке укрепилась более чем на 10%: курс гривны 18:54
Проектирование нового аэропорта в Днипре остановилось из-за Минфина, – местные СМИ 18:48
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
больше новостей
Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе 10:26 Документ
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok