Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і його команда мають намір боротися за повернення Криму і не тільки словами після того, як Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати справу України проти Росії щодо анексії Криму.

Про це Зеленський заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що питання повернення Україні Криму є найскладнішим.

"Найскладніша ситуація у нас буде саме з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є кілька форматів і ідей, але про це рано говорити. Це буде як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене будуть важливі зустрічі. Я очікую зустрічі з президентом США, ми думаємо над моделлю. Але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Тим часом Росія змінила дату окупації Криму - з 21 березня на 18 березня.