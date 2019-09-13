Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і його команда мають намір боротися за повернення Криму і не тільки словами після того, як Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати справу України проти Росії щодо анексії Криму.\r\nПро це Зеленський заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.\r\n"Ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що питання повернення Україні Криму є найскладнішим.\r\n"Найскладніша ситуація у нас буде саме з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є кілька форматів і ідей, але про це рано говорити. Це буде як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене будуть важливі зустрічі. Я очікую зустрічі з президентом США, ми думаємо над моделлю. Але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами", - підкреслив Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.\r\nТим часом Росія змінила дату окупації Криму - з 21 березня на 18 березня.