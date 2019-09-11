ЕСПЧ начал рассматривать дело Украины против России о захвате Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело Украины против России касательно аннексии Крыма.

Слушания начались в среду, 11 сентября, в Большой палате Евросуда передают Українськi Новини.

Правительство Украины на суде представляет замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, срок полномочий которого истекает 13 сентября.

Жалоба "Украина против России" была подана 13 марта 2014 года. В ней правительство Украины утверждает, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, неотъемлемой частью Украины, и имеет юрисдикцию в отношении фактов нарушения прав человека на полуострове.

Украина утверждает, что нарушения являются результатом общей административной практики со стороны России.

Правительство опирается на несколько статей Европейской конвенции о правах человека.

В частности, Украина утверждает, что в Крыму зафиксированы факты убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, ответственность за которые несет РФ.

Кроме того, заявители ссылаются на случаи пыток или других форм жестокого обращения и произвольного лишение свободы мирных жителей и украинских военнослужащих.

Правительство Украины жалуется ЕСПЧ, что осужденные украинцы в Крыму незаконно были переведены на территорию Российской Федерации.

Правительство-заявитель утверждает, что украинские граждане, проживающие в Крыму, подвергались незаконному автоматическому навязыванию российского гражданства, а отказ в его получении лишил местных жителей многих прав.

Были зафиксированы случаи нападений, похищений, жестокого обращения и преследования журналистов, выполняющих свою работу.

Кроме того, в заявлении говорится, что в Крыму имело место преследование и запугивание религиозных служителей, которые не являются членами Русской православной церкви (РПЦ).

Украина также жалуется на экспроприацию собственности самопровозглашенными властями Крыма.

13 марта 2014 года ЕСПЧ применил к этому делу предварительные меры и призвал Россию и Украину воздерживаться от мер, в частности военных действий, которые могут нарушать права гражданских лиц.

Так ранее сообщали Українські Новини,ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля 2019 года рассмотрение дела Украины против России.

Также и раньше ЕСПЧ внезапно отменял запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.

Сообщалось и о том, что ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до момента аннексии.