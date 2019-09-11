ЕСПЧ начал рассматривать дело Украины против России о захвате Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело Украины против России касательно аннексии Крыма.\r\nСлушания начались в среду, 11 сентября, в Большой палате Евросуда передают Українськi Новини.\r\nПравительство Украины на суде представляет замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, срок полномочий которого истекает 13 сентября.\r\nЖалоба "Украина против России" была подана 13 марта 2014 года. В ней правительство Украины утверждает, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, неотъемлемой частью Украины, и имеет юрисдикцию в отношении фактов нарушения прав человека на полуострове.\r\nУкраина утверждает, что нарушения являются результатом общей административной практики со стороны России.\r\nПравительство опирается на несколько статей Европейской конвенции о правах человека.\r\nВ частности, Украина утверждает, что в Крыму зафиксированы факты убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, ответственность за которые несет РФ.\r\nКроме того, заявители ссылаются на случаи пыток или других форм жестокого обращения и произвольного лишение свободы мирных жителей и украинских военнослужащих.\r\nПравительство Украины жалуется ЕСПЧ, что осужденные украинцы в Крыму незаконно были переведены на территорию Российской Федерации.\r\nПравительство-заявитель утверждает, что украинские граждане, проживающие в Крыму, подвергались незаконному автоматическому навязыванию российского гражданства, а отказ в его получении лишил местных жителей многих прав.\r\nБыли зафиксированы случаи нападений, похищений, жестокого обращения и преследования журналистов, выполняющих свою работу.\r\nКроме того, в заявлении говорится, что в Крыму имело место преследование и запугивание религиозных служителей, которые не являются членами Русской православной церкви (РПЦ).\r\nУкраина также жалуется на экспроприацию собственности самопровозглашенными властями Крыма.\r\n13 марта 2014 года ЕСПЧ применил к этому делу предварительные меры и призвал Россию и Украину воздерживаться от мер, в частности военных действий, которые могут нарушать права гражданских лиц.\r\nТак ранее сообщали Українські Новини,ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля 2019 года рассмотрение дела Украины против России.\r\nТакже и раньше ЕСПЧ внезапно отменял запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.\r\nСообщалось и о том, что ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до момента аннексии.